झारखंड में मुख्यमंत्री के आवास को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। इस प्रस्तावित निर्माण की अनुमानित लागत 68.91 करोड़ रुपये है जिसे लेकर राजनीतिक दलों में बहस छिड़ गयी है। बीजेपी इसे फिजूलखर्ची बता रही है जबकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) इसे जरूरी परियोजना बताकर इसका बचाव कर रही है।

भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावित आवास देश के सबसे महंगे आवासों में से एक हो सकता है। यह तेलंगाना के सीएम आवास के बाद दूसरे स्थान पर होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि सोरेन एक ऐसा शीश महल बनवा रहे हैं जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

राज्य सरकार ने 25 मार्च को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित करते हुए ई-निविदा आमंत्रण सूचना जारी की। निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। निविदा के अनुसार निर्माण की अनुमानित लागत 69 करोड़ रुपये से कम है लेकिन भाजपा नेता साहू ने दावा किया कि इस आंकड़े में आंतरिक सज्जा और फर्नीचर शामिल नहीं हैं जिससे अंतिम लागत में काफी बढ़ोत्तरी होगी।

निविदा में क्या कहा गया है?

इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार निविदा दस्तावेजों में जीएसटी, परामर्श और अन्य शुल्कों सहित परियोजना की अनुमानित लागत 68.91 करोड़ रुपये है। इसमें मुख्य भवन के निर्माण पर 47.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्य ढांचे के अलावा फव्वारे सहित जल निकाय (1.99 करोड़ रुपये), भूनिर्माण और बागवानी (2.63 करोड़ रुपये), चारदीवारी और गेट परिसर, पार्किंग सुविधाएं, सीवेज, वर्षा जल निकासी के साथ ही बाहरी विद्युतीकरण को मिलाकर मूल परियोजना की लागत 56.81 करोड़ रुपये हो जाती है। यह खर्च जीएसटी के बाद बढ़कर 67 करोड़ रुपये से अधिक का हो जाता है। वहीं, अतिरिक्त खर्चों के साथ यह लागत 68.91 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है।

बीजेपी को आपत्ति

भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि पार्टी प्रस्तावित आवास के मुद्दे को एक साल से अधिक समय से उठा रही है। शाह देव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने पिछले साल फरवरी में ही यह मुद्दा उठाया था और फिर मार्च में कैबिनेट द्वारा 2 करोड़ रुपये के फव्वारे और 2.5 करोड़ रुपये के बगीचे जैसी परियोजनाओं को मंजूरी देने के बाद इसे दोबारा उठाया। अब जब निविदा जारी हो चुकी है तो यह स्पष्ट है कि यह एक बड़ा मुद्दा है।” शाह देव ने दावा किया कि प्रस्तावित आवास देश के सबसे महंगे आवासों में से एक होगा और इसे झारखंड जैसे राज्य के लिए अनुचित बताया।

शाह देव ने कहा, “एक ऐसे राज्य में जहां सरकार कहती है कि उसके पास अबूआ आवास (बेघरों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की पहल) और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के लिए धन नहीं है, वहां मुख्यमंत्री आवास पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना घोर विरोधाभास है। पिछले तीन सालों में एक भी अबूआ आवास मकान पूरा नहीं हुआ है।”

मुख्यमंत्री का आवास किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं- जेएमएम

सत्ताधारी जेएमएम ने इन आरोपों को खारिज करते किया। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि प्रस्तावित आवास किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए है। पांडे ने कहा, “यह बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक सरकारी परियोजना है। मुख्यमंत्री का आवास किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, भविष्य में जो भी इस पद पर आएगा वह इसका उपयोग करेगा।”

भाजपा पर पलटवार करते हुए मनोज पांडे ने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “आपत्ति जताने वालों को अपनी प्राथमिकताओं पर भी गौर करना चाहिए। हमने अन्य जगहों पर भारी खर्च देखा है जिनमें दिल्ली में सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजनाएं और शीर्ष नेताओं द्वारा विलासितापूर्ण खर्च शामिल हैं। इसकी तुलना में यह एक संस्थागत आवश्यकता है।”

पिछले दो साल में यूं टूटी छत्तीसगढ़ में माओवाद की कमर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2024 में देश से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। तब से लेकर अब तक के दो सालों में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हैं। इस दौरान राज्य में 531 माओवादी मारे गए हैं और प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के शीर्ष दो निकायों, पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी ने 24 सदस्यों को खो दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें