झारखंड सरकार ने सोमवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगों में से एक मांग यानी जेएसएससी-संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसके द्वारा जारी परिणामों को भी रद्द करने की घोषणा की गई। इसके बाद जेएसएससी-सीजीएल भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार को राज्य सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। परिणाम रद्द होने से कम से कम 2000 लोगों का भविष्य अधर में लटक गया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि इसमें उनकी क्या गलती है।

30 वर्षीय रोशन कुमार फोन पर अपने माता-पिता से बात करते हुए फूट-फूटकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, “सब कुछ खत्म हो गया है, मां।” कुछ ही घंटे पहले रोशन नेपाल हाउस में सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के पद पर तैनात थे। उन्होंने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर कानूनी लड़ाई के बाद इस जनवरी में सरकारी पदभार ग्रहण किया था।

‘परिवार कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता’

मूल रूप से गिरिडीह के रहने वाले इतिहास में स्नातक रोशन कुमार 2019 से सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सीटीईटी और बिहार के एसटीईटी सहित शिक्षण संबंधी कई परीक्षाएं पास कीं। उनके पिता एक छोटी सी पान की दुकान चलाते हैं जबकि उनकी मां एक पैरा-टीचर हैं। उनके बड़े भाई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके और दुकान में अपने पिता की मदद करते हैं। रोशन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने अपनी तैयारी काफी हद तक खुद ही की थी क्योंकि उनका परिवार कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता था। उन्होंने कहा, “मैं एक गरीब परिवार से हूं, हमारे लिए सरकारी नौकरी पाना बहुत बड़ी बात थी।” रोशन ने बताया कि उनका अंतिम लक्ष्य जेपीएससी परीक्षा पास करना था जो रद्द हो चुकी है।

रातोंरात चली गई नौकरी

कई अन्य लोग भी मंत्रालय के बाहर से अपने माता-पिता को कॉल करते हुए बता रहे थे कि उनकी नौकरियां रातोंरात चली गई हैं। उनमें से एक 32 वर्षीय चंदा कुमारी थीं। रांची स्थित कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग में जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए) के पद पर तैनात चंदा मूल रूप से हजारीबाग की रहने वाली हैं। उन्होंने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और वन रेंज अधिकारी (एफआरओ) परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य चरण उत्तीर्ण किए हैं।

चंदा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “मैं लगातार सीजीएल, जेपीएससी या एफआरओ जैसी परीक्षाओं में शामिल होती रही हूं लेकिन अब सरकार ने हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।” पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी चंदा अपने परिवार को लेकर चिंतित है जो उस पर पूरी तरह निर्भर है। उन्होंने कहा, “उनका सहारा देने वाला कोई और नहीं है। अगर सरकार हमें सड़क पर उतार देती है तो मेरे पूरे परिवार का भी यही हाल होगा।”

चंदा के लिए सबसे दर्दनाक अनुभव वह था जब उन्हें उस दफ्तर में प्रवेश करने से रोका गया जहां वे हर दिन काम करती थीं। उन्होंने कहा, “हम गेट पर अपने पहचान पत्र दिखाते थे और पुलिसकर्मी हमें पहचान लेते थे और अंदर जाने देते थे। आज दुर्भाग्य से, वही लोग हमें बाहर धकेल रहे हैं।”

कर्मचारियों का दर्द- हमने सब कुछ खो दिया

30 वर्षीय सुधीर कुमार भीगते हुए सड़क की ओर देखते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वह जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हजारीबाग में एएसओ के पद पर तैनात थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, “अब तो हमने सब कुछ खो दिया है। बारिश मेरा क्या बिगाड़ेगी?” आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार से आने वाले सुधीर ने बताया कि सरकारी नौकरी पाने के लिए घर लौटने से पहले उन्होंने एक साल गुड़गांव में काम किया। अब परीक्षा रद्द होने के बाद सुधीर ने कहा कि वह दोबारा तैयारी शुरू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “मैं पहले ही 31 साल का हो चुका हूं। अब चयन होने की संभावना कहां है? अधिकतम आयु लगभग 32 वर्ष है। अगर आप अधिक उम्र के हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे?”

जिस ऑफिस में आते थे उसी दफ्तर के बाहर सड़क पर खड़े

35 वर्षीय विकास कुमार शर्मा ने कहा कि हम रोज इस दफ्तर में आते थे, आज हम उसी दफ्तर के बाहर सड़क पर खड़े हैं। विकास ने बताया कि उन पर 5 लाख रुपये का कर्ज है जिसमें से अधिकांश पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण लिया गया है। उन्होंने कहा, “मुझ पर अभी भी बहुत कर्ज है और नौकरी मिलने के बाद यह और भी बढ़ गया। फिर भी सरकारी नौकरी होने के कारण मैं निश्चिंत था और मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा।” उन्होंने आगे कहा, “मेरी तीन बहनें हैं। मैंने उन तीनों की शादी के लिए कर्ज लिया था।”

विकास ने कहा, “हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दफ्तर में हम सुबह काम करते थे, शाम तक हमें उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होना पड़ेगा – सरकारी कर्मचारियों के रूप में नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों के रूप में।”

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झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त सरकारी कर्मचारी राज्य सचिवालय (प्रोजेक्ट भवन) के बाहर बारिश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने के निर्णय के बाद किया गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें