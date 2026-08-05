दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद झारखंड में JPSC और JSSC में कथित पेपर लीक और धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य रूप से छात्रों का यह प्रदर्शन रांची में 25 जुलाई से जारी है। इस प्रदर्शन में कई छात्र आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन सबके बीच में झारखंड सरकार ने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स से बातचीत के लिए 4 सदस्यीय मंत्री मंडल का प्रतिनिधिमंडल गठित किया है।

सरकार बातचीत के लिए तैयार है- दीपिका पांडे

झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री छात्रों के प्रदर्शन को लेकर काफी सकारात्मक सोच रखे हुए हैं और उन्होंने एक कमेटी गठित की है जो छात्रों से संवाद करेगी। दीपिका पांडे ने बताया कि छात्रों तक यह संदेश पहुंचा दिया गया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। छात्रों को अपना एक प्रतिनिधिमंडल तय करना है और फिर सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो बात करने के लिए उनसे तैयार है।

अधिकारियों ने प्रोटेस्ट साइट पर जाकर छात्रों को दी जानकारी

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, रांची में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स से बातचीत के लिए सरकार तैयार हो गई है। सीनियर अधिकारियों ने पांच लोगों के डेलीगेशन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए बुलाया है। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) कुमार रजत और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) धनंजय कुमार प्रोटेस्ट वाली जगह पर पहुंचे और मुख्यमंत्री के घर पर बातचीत के लिए सरकार का न्योता दिया है। छात्रों के डेलिगेशन से सरकार का चार सदस्यीय पैनल ही बातचीत करेगा।

सीएम ने क्या कहा था ?

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे स्टूडेंट्स से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए झारखंड के CM ने कहा था कि कई लोगों को पहले ही अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है और जांच एजेंसियां ​​कई जगहों पर रेड कर रही हैं। कुल मिलाकर, एजेंसियां ​​इस मामले पर लगन और असरदार तरीके से काम कर रही हैं, और मुझे विश्वास है कि हम एक ठोस समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे।

‘जरूरत पड़ी तो गृहमंत्री से भी मिलूंगा’

हेमंत सोरेन ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि वह हर संभव समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक होम मिनिस्टर से बात नहीं की है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, तो मैं उनसे इस मामले पर चर्चा करूंगा। उन्होंने आगे कहा, “सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जिस किसी की भी मांगें हैं, वह आगे आकर अपनी चिंताएं बता सकता है। हमें कुछ हद तक मुद्दों के बारे में पहले से ही पता है, और अगर वे अपने विचार रखते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से उन पर गंभीरता से विचार करेगी।”

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झारखंड में JPSC, JSSC CGL और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…