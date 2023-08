Jharkhand: गिरिडीह में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 3 की मौत 24 घायल

Jharkhand: गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉ. एसपी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 लोग घायल हैं।

(प्रतीकात्मक फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

झारखंड के गिरिडीह जिले में शनिवार रात एक बस के पुल से नदी में गिर जाने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। गिरिडीह के पुलिस अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि हादसा गिरिडीह डुमरी रोड पर रात करीब 8.40 बजे हुआ जहां रांची से गिरिडीह जाने के दौरान बस बराकर नदी में गिर गई। अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, फिलहाल बचाव और राहत अभियान जारी है। 3 की मौत, 24 घायल, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉ. एसपी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 लोग घायल हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा, “झारखंड के गिरिडीह में रांची से गिरिडीह आ रही बस के बराकर नदी में दुर्घटनाग्रस्त होने का दुःखद समाचार मिला है। जिला प्रशासन और झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है।” गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि वह मौके पर हैं और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं और बस में यात्रियों की सही संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है। दुर्घटना में तीन लोगों के निधन का दुःखद समाचार मिला है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे।

जिला प्रशासन द्वारा दुर्घटना में घायल हुए लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मैं घायल हुए… https://t.co/SVbVcKB5cP — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 5, 2023 स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, झारखंड बन्ना गुप्ता ने कहा, “गिरिडीह में यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई, जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, गिरिडीह उपायुक्त को बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है।”

