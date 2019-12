झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को खूंटी पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ‘अयोध्या के राजकुमार’ भगवान राम का आदिवासियों से संबंध जोड़ने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि एक राजकुमार ने अयोध्या छोड़कर 14 साल वनवास झेला। वापस लौटकर वह ‘मर्यादा पुरुषोत्तम राम’ बने क्योंकि राजकुमार राम ने वो साल आदिवासियों के साथ गुजारे थे। बता दें कि झारखंड का खूंटी जिला आदिवासी बहुल है।

पीएम मोदी ने अयोध्या विवाद पर बोलते हुए कहा कि जिस विवाद को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारों ने लगातार लटकाए रखा, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गया। ऐसे अनेक वादे जो हमने किए थे, वो आज जमीन पर उतर चुके हैं। आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब केन्द्र शासित जम्मू कश्मीर को विकास और विश्वास के पथ पर आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी आदिवासी अंचल में ही जन्मे, पले-बढ़े उपराज्यपाल के कंधों पर है। बता दें कि सरकार ने बीते दिनों ही जम्मू कश्मीर में जीसी मुर्मू को उपराज्यपाल नियुक्त किया है।

Prime Minister Narendra Modi in Khunti, Jharkhand: A prince leaves from Ayodhya and after 14 years of ‘vanvaas’, on his return, he becomes ‘Maryada Purushottam Ram’ because Prince Ram spent those years with ‘adivasis’. pic.twitter.com/IAT0se1qgs

— ANI (@ANI) December 3, 2019