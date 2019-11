Jharkhand Vidhan Sabha Election/Chunav 2019 Date: भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को झारखंड की 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने झारखंड के हालात पर बात करते हुए तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 19 में से 13 जिले अति संवेदनशील हैं।

राज्य के 67 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं। सुनील अरोड़ा ने बताया कि झारखंड मेें पांच चरणों में मतदान होगा। 6 नंवबर से नामांकन शुरू होंगे। 30 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। जबकि 23 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि पहले चरण में 13 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होंगे।

20 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 7 दिसंबर को होगा। वहीं तीसरे चरण का मतदान 12 दिसंबर को 17 सीटों के लिए होगा। चौथे चरण के मतदान में 15 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण काम मतदान 16 दिसंबर को होगा। पांचवें चरण में 16 सीटों पर 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।

Chief Election Commissioner, Sunil Arora: Phase-1: Polls on 30 November, phase 2: Polls on 7 December, phase 3: Polls on 12 December, phase 4: Polls on 16th December, phase 5: Polls on 20th December, and counting on 23rd December. https://t.co/ZI432DMXdo pic.twitter.com/AhZiX4TAw3

