जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता की मौत हो गई है। देवपालिक गुप्ता चलती ट्रेन से लापता हो गए थे और अब उनका शव झारखंड के जंगल में मिला है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में देवपालिक डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर की भूमिका निभा रहे थे। देवपालिक 26 अक्टूबर को रांची से पटना जा रहे थे और वह जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे।

देवपालिक गुप्ता उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले थे। देवपालिक के दोस्त गौतम कुमार के मुताबिक वह अपने साथियों के साथ रांची रेलवे स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस में दोपहर करीब 2:25 बजे सवार हुए थे। करीब 2:25 बजे रांची से पटना के लिए ट्रेन रवाना हुई और 3:00 बजे देवपालिक गुप्ता मुरी स्टेशन से पहले किचन में खाना ऑर्डर करने गए थे। इसके बाद ही अचानक लापता हो गए।

जंगल में मिला शव

काफी देर तक देवपालिक के साथियों ने फोन किया, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। जब वह नहीं लौटे तो रेलवे पुलिस और टीटी की मदद से उन्हें खोजने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उनका शव मिलने की खबर सामने आई है। हालांकि उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है।

देवपालिक गुप्ता महज 21 वर्ष के थे और उन्होंने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा हासिल की थी। देवपालिक, प्रशांत किशोर के काफी करीबी माने जाते थे और शुरू से ही जन सुराज का काम देख रहे थे। उनके नेतृत्व में जन सुराज ने डिजिटल के क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की और इसका श्रेय देवपालिक को जाता है।

बांकीपुर से विधायक हैं प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हाल ही में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में JSP राज्य की 243 सीटों में से 238 पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल पाई थी। हालांकि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उतारा था। नीरज को बीजेपी ने उस सीट पर उतारा था, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खाली की थी। नितिन नवीन ने 2006 से 2026 तक बांकीपुर का पांच बार प्रतिनिधित्व किया था।

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बिहार के मोकामा से बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट से मोकामा के लिए एक बड़ा अस्पताल मांगा है। अनंत सिंह ने कहा कि मोकामा के लोग इलाज के लिए पटना आते हैं, जिससे उनका काफी खर्च होता है। ऐसे में अगर मोकामा में बड़ा अस्पताल बन जाएगा तो लोगों को काफी सुविधा होगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…