झारखंड विधानसभा चुनाव अब आखिरी पड़ाव में चल रहा है। इस दौरान नेताओं का एक-दूसरे पर हमला करने का तरीका भी थोड़ा तीखा हो गया है। इसमें भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी नड्डा भी शामिल हो गए है। उन्होंने झारखंड में एक चुनावी रैली में कांग्रेस समेत सभी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने रैली के दौरान कहा है कि हम लोग यहां भलाई’ के लिए आए हैं। लेकिन वे (विपक्षी पार्टियां) यहां पर ‘मलाई’ के लिए आए हुए हैं। हम लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहते है लेकिन वो लोग ‘हलवा’ खाना चाहते हैं।

डब्बल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा: दरअसल जे.पी. नड्डा ने चुनावी रैली में भ्रष्टचार पर बोलते हुए कहा कि झारखंड की भाजपा सरकार डबल इंजन के रूप में काम कर राज्य से भ्रष्टचार खत्म कर दिया है। लोगों को रघुवर दास जी के सरकार पर पूरा भरोसा है। लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है।

Hindi News Today, 15 December 2019, Hindi Samachar LIVE Updates: आज की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Bharatiya Janata Party Working President, Jagat Prakash Nadda in Godda: The double engine government in Jharkhand has ended corruption & pushed the state towards the path of development. People have full confidence in the leadership of Raghubar Das ji. #JharkhandAssemblyPolls https://t.co/xZNJ58Gqnt

— ANI (@ANI) December 14, 2019