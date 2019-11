झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी जारी की उम्मीदवारों की सूची, पहली लिस्ट में सिर्फ पांच नाम

कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रविवार (11 नंवबर, 2019) को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इममें पांच नामों को जगह दी गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक लिस्ट में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का भी शामिल है। उरांव लोहरदगा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जिन अन्य चार नामों का ऐलान किया गया है उनमें रामचंद्र सिंह (मनिका एसटी), केएन त्रिपाठी (डाल्टनगंज), चंद्रशेखर दुबे (बिसरामपुर) और केपी यादव (भवनाथपुर) शामिल हैं। गठबंधन चुनाव लड़ रही कांग्रेस को 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं।

