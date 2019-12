संशोधित नागरिकता कानून के विरोध पर अमित शाह ने सोमवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के बीच भ्रम फैला रही हैं। शाह ने कहा इस कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं।

विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने झारखंड के विकास के लिये बहुत कम काम किया और यह जानना चाहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों सत्ता में रहते हुए नक्सलवाद को खत्म नहीं कर पाया।

एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यहां कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अलग झारखंड राज्य बनाया और मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जमीन के 20 फुट नीचे दफनाने के बाद इसके विकास का काम किया।

CAA is to give citizenship to religiously persecuted refugees, it is not to take away citizenship of any Indian.

Some parties are spreading rumours and inciting violence for their political interest.

I request students to go through the CAA once and not fall in their trap. pic.twitter.com/cEfuWiJWrn

— Amit Shah (@AmitShah) December 16, 2019