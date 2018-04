मच्छरों की शिकायत की तो डॉक्टर को जबरन फ्लाइट से उतारा? एयरलाइंस का आरोप- ‘हाईजैक’ बोला

इंडिगो एयरलाइंस के विमान में एक यात्री से अमानवीय वर्ताव का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार विमान के यात्री सौरभ राय, जिन्हें मंगलवार (10 अप्रैल, 2018) सुबह लखनऊ से बेंगलुरु जाना था, को एयरलाइंस के कर्मचारियों ने जबरन विमान से उतार दिया। दरअसल सौरभ ने विमान में मच्छर होने की शिकायत की थी। मामले में इंडिगो ने अपनी सफाई में कहा है कि इससे पहले केबिन क्रू उनकी समस्या का समाधान करता वह आक्रामक हो गए। वह धमकी देने के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करने लगे। हालांकि एयलाइंस पर आरोप है कि यात्री से धक्का मुक्की की गई और आतंकी बता कर पुलिस को सौंपने की धमकी देते हुए उन्हें विमान से उतार दिया गया।

बता दें कि बाद में सौरभ राय को दूसरे विमान से बेंगलुरु जाना पड़ा। सौरभ नारायणा हृदयालय में वैस्कुलर सर्जन हैं। सौरभ राय का यह भी आरोप है कि जब विमान का दरवाजा बंद किया जा रहा था तब उन्होंने ऐतराज जताते हुए कहा कि पहले मच्छरों का कोई समाधान निकाला जाए। इसपर राय से कहा गया कि लखनऊ में मच्छर होना तो आम बात है। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो भारत छोड़कर चले जाएं। बाद में विरोध करने पर उन्हें विमान से उतार दिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने धक्का मुक्की की।

कुछ देर बाद सौरभ राय से भी माफीनामा लिखकर देने के कहा गया। पूछने के जवाब में कहा गया कि देरी के चलते आगे जवाब देने पड़ता है। सौरभ ने कहा, ‘जब मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे में कोई आतंकी हूं। मुझे कहा गया कि मैं विमान हाइजैकिंग का डर फैला रहा हूं।’ इसपर इंडिगो का कहना है कि सौरभ को मच्छरों के कारण नहीं उनके आक्रमक रवैये के कारण विमान से उतार गया। इसके लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया।

#WATCH A video shot by a passenger at Lucknow airport on a Jet Airways flight shows passengers swatting mosquitoes (8.4.18) pic.twitter.com/vVh3LbrMJk — ANI UP (@ANINewsUP) April 10, 2018

A passenger, Saurabh Rai, scheduled to fly this morning from Lucknow to Bengaluru, was offloaded on grounds of unruly behaviour. He expressed concerns over mosquitos on board. Before cabin crew could address his concerns he became aggressive & used threatening language: IndiGo — ANI (@ANI) April 10, 2018

The Indigo flight from Lucknow to Bengaluru was full of mosquitoes, when I raised objection, I was manhandled by the crew and offloaded from the aircraft, I was even threatened: Dr.Saurabh Rai,Passenger pic.twitter.com/00XKxuIAUP — ANI (@ANI) April 10, 2018

Bengaluru-based cardiologist Dr Saurabh Rai reveals his ordeal after he was offloaded from the plane after he complained about mosquitos in the aircraft pic.twitter.com/e8OgEstbp4 — TIMES NOW (@TimesNow) April 10, 2018

A surgeon was allegedly manhandled and offloaded at Lucknow on an Indigo flight for complaining about mosquitos in aircraft pic.twitter.com/A6ZMyGMkUI — TIMES NOW (@TimesNow) April 10, 2018

