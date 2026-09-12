Bihar News: एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के 12 जिलों में अभियान चलाकर फरक्का संधि के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिर दोहराया है कि फरक्का संधि में बिहार के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

असल में जेडीयू का नीतीश संवाद उस जल संधि के खिलाफ एक विरोध है जिसे बिहार के नेता राज्य के हितों के लिए नुकसानदेह मानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई द्विपक्षीय संधि फरक्का संधि (आधिकारिक तौर पर गंगा जल बंटवारा संधि) पर 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि मुख्य रूप से सूखे के मौसम (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान भारत के पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। यह संधि दिसंबर में खत्म हो जाएगी।

बैराज को हटाने की मांग कर रही जेडीयू

लेकिन जेडीयू अब इस विरोध में एक कदम और आगे बढ़ गई है। पार्टी अपने प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार-बार दोहराए गए रुख का हवाला देते हुए बैराज को हटाने की मांग कर रही है।

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने जनता के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए इसे ‘नीतीश संवाद’ नाम दिया है। नीतीश कुमार ने केंद्र से बार-बार फरक्का बैराज को हटाने की मांग की है, क्योंकि इसके कारण भारी मात्रा में गाद जमा होती है और बाढ़ आती है।”

उन्होंने आगे कहा, “फरक्का पर नीतीश कुमार के रुख को विस्तार से बताने वाले कई वीडियो भाषण उपलब्ध हैं। हम बिहार के उन 12 जिलों में लोगों से मुलाकात करते समय उनका ऑडियो मैसेज भी प्रसारित करते हैं, जिनसे होकर गंगा बहती है।”

नीतीश संवाद अभियान

जेडीयू की टीम ने अपने नीतीश संवाद अभियान के लिए अब तक बक्सर, भोजपुर, बेगुसराय और खगड़िया सहित चार जिलों का दौरा किया है। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। इस पहल का नेतृत्व कर रहे झा ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि वह दिसंबर में फरक्का संधि की समाप्ति से काफी पहले ही अभियान को पूरा कर लेगी।

उन्होंने कहा, “हम इसके नवीनीकरण के पूरी तरह खिलाफ हैं, क्योंकि यह हमारे हितों की पूर्ति नहीं करता। बल्कि, यह बिहार में विनाशकारी बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक बना हुआ है।”

यह बात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि संधि में बिहार के हितों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने मुंगेर में कहा, “हमें वर्तमान में गंगा का जल केवल चार महीने, जुलाई से अक्टूबर तक ही मिलता है, जबकि हमें पूरे साल जल प्रवाह की आवश्यकता होती है।”

इस बैराज का निर्माण 1975 में गंगा नदी के पानी को हुगली नदी में मोड़ने के लिए किया गया था ताकि गाद को बहाया जा सके और कोलकाता बंदरगाह को नौगम्य बनाए रखा जा सके। हालांकि, इससे बांग्लादेश में नदी का प्रवाह कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिणी बांग्लादेश में पानी की गंभीर कमी, मिट्टी में खारापन और पारिस्थितिक तनाव बढ़ गया।

1996 की संधि ने पहले के कम समय वाले अस्थायी इंतजामों की जगह लेने और पानी के सही बंटवारे को पक्का करने के लिए 30 साल का एक बाध्यकारी ढांचा (1996-2026) बनाया। 1977 के अस्थायी समझौते के उलट, 1996 की संधि में न्यूनतम बहाव की गारंटी वाली शर्त नहीं है।

अगर कुल बहाव 50,000 क्यूसेक से बहुत कम हो जाता है, तो संधि में सिर्फ दोनों सरकारों के बीच तुरंत आपातकालीन परामर्श का प्रावधान है। गाद जमा होने, भूजल के बहाव में कमी, ऊपर की ओर पानी निकालने और बारिश के अनियमित पैटर्न ने 1996 के शुरुआती स्तर की तुलना में बिहार में नदी के पानी की असल उपलब्धता को बदल दिया है। दो दशकों से, बिहार सरकार केंद्र के सामने बैराज को लेकर चिंताएं जताती रही है।

बिहार सरकार ने क्या तर्क दिया

बिहार सरकार का तर्क है कि इस ढांचे ने ऊपर की ओर बाढ़ और सूखे की गंभीर स्थिति पैदा कर दी है और बैराज के पीछे जमा भारी गाद ने गंगा नदी की तलहटी को बहुत ऊंचा कर दिया है। इससे उसकी प्राकृतिक पानी जमा करने की क्षमता खत्म हो गई है और मानसून के दौरान भागलपुर और मुंगेर जैसे आस-पास के जिलों में भयंकर मौसमी बाढ़ आती है।

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बिहार की राजनीति में इन दिनों नाम बदलने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पहले बख्तियारपुर का नाम बदलकर ‘नीतीशपुर’ करने की मांग उठी और अब यह बहस सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नाम तक पहुंच गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के नाम को लेकर ऐसा सुझाव दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…