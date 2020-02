संशोधित नागरिकता कानून (CAA), NRC और NPR के विरोध में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज संसद भवन तक मार्च का आयोजन किया। हालांकि सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान छात्रों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प और धक्का मुक्की भी हुई।

बता दें कि जामिया के छात्रों ने सीएए के विरोध में आज इकट्ठा होकर संसद भवन की ओर मार्च किया। इस पर पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और फिर ओखला में होली फैमिली हॉस्पिटल के पास सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बैरीकेड लगाकर रोक लिया।

इस पर छात्र उग्र भी हुए और कई छात्रों ने बैरिकेड को कूदकर पार करने का भी प्रयास किया। रिपोर्ट है कि इस दौरान छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

All JMI students were stopped at Holy Family Hospital by police.

Police are not allowing them to march towards parliament@MirchiSayema @ReallySwara @AshrafFem @BhimArmyChief @_YogendraYadav @NrcProtest @Jamia_JCC @QutqutG @Qazi_faroagh @ImAbdy @imMAK02 @AisiTaisiDemo pic.twitter.com/Wlpn2n2JJ9

— Shaheen Bagh Official (@ShaheenBagh_) February 10, 2020