राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के चीफ और केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधीर ने दिल्ली में सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, “एनडीए से पहले जब हमारा उनके साथ गठबंधन था, बहुत सारी बातें होती हैं, जो नहीं बताई जातीं, ये मेरी परिपक्वता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा हूं। अगर वो बातें में खोल दूं तो यूपी में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उन्हें।”

कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए दावा किया था कि एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल को 73 सीटें मिलेंगी। इससे पहले अखिलेश ने बिना नाम लिए जयंत चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मैंने चवन्नी को रुपया बनाया, लेकिन वह भी भाग गए।

‘विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला सम्मान’

जयंत चौधरी ने आगे कहा, “जिस हल्केपन से आज वे बातें कह रहे कि इतनी सीट मिलनी चाहिए तभी सम्मान होगा, चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला। उनका सम्मान सभी के दिल में है और रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट न मिले तो भी उनका सम्मान कम नहीं होने वाला।”

जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली में दिए बयान में जयंत ने कहा कि, “बात खोल दूंगा तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी।” उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि “वो SP नहीं, PC हैं। ट्वीट करेंगे, रैली तो होगी नहीं।” pic.twitter.com/moD9K9IBsI — Dinesh shukla (Journalist) 🇮🇳 (@Dinehshukla) September 14, 2026

आगे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “राजनीति में मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे किसानों के हैं, शिक्षा व्यवस्था के हैं, विकास के हैं। आज हो हाईवे बन रहे हैं, सहारनपुरवालों से पूछे कितनी देर लगती है दिल्ली पहुंचने में और पहले 6 घंटे से कम नहीं लगते थे। लोग तरक्की चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं और हम लोग इस ओर काम कर रहे हैं।”

वो SP नहीं, PC हैं- जयंत चौधरी

जयंत चौधरी ने आगे एक सवाल के जवाब में अखिलेश और उनकी सपा पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, “वो SP यानी सपा नहीं, PC यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। सभा नहीं करेंगे वे वहां ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पर वे आए नहीं, लेकिन वो विपक्ष की राजनीति कर रहे, मुझे तो समझ नहीं आती।”

आगे जब सवाल किया गया कि चवन्नी वाले बयान के कारण तो कहीं रैली नहीं हो रही तो उन्होंने कहा, “मैं ये तो नहीं जानता लेकिन ये जानता हूं कि रैली तो होगी नहीं।”

‘सभाएं नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे ट्वीट’

जयंत ने आगे कहा, “अखिलेश यादव सभाएं नहीं करेंगे, सिर्फ ट्वीट करेंगे। अपने “G फॉर गन्ना” वाले बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बात उन्हें बुरी लगी, लेकिन जिन्हें गन्ने की बात बुरी लगी, उन्हें किसानों का वोट नहीं मिलेगा।”

उन्होंने जातिगत राजनीति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि व्यक्ति को उसकी अच्छाई से देखना चाहिए, जाति से नहीं। “अपराधी की जाति नहीं ढूंढी जाती है। चुनाव में लोग विभाजन की कोशिश करते हैं।”

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