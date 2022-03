पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सपा सांसद जया बच्चन गुस्से से बिफऱ गईं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पता नहीं कि बीजेपी को कौन सत्ता में लेकर आया। उधर, आज संसद के दोनों सदनों में तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर जमकर हंगामा हुआ। समूचे विपक्ष की मांग थी कि दोनों सदनों में इस पर चर्चा कराए जाने की जरूरत है। उनका कहना था कि तेल की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी मर जाएगा, क्योंकि महंगाई पहले से सिर चढ़कर लोगों का बजट बिगाड़ रही है।

अभिनय से राजनीति में आईं 73 वर्षीय जया बच्चन ने कहा कि अब पता चल रहा है कि सरकार ऐसा ही करती है। उनका कहना था कि अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान ही कई बार चेताया था कि लोग सचेत रहें। चुनाव के बाद बीजेपी तेल के दाम बढ़ाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को सरकार चलानी आती ही नहीं है। ये कैसे सत्ता में आ गए?

ध्यान रहे कि 26 फरवरी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी में एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि केंद्र काउंटिंग के बाद तेल के दाम बढ़ाएगा। उनका कहना था कि चुनाव बाद किसान भी अपना ट्रैक्टर नहीं चला पाएंगे। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। अखबार भी इस बात को लिख रहे थे कि चुनाव बाद पेट्रोल के दाम 200 रुपये तक पहुंचने वाले हैं।

अखिलेश ने आज फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना था कि रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी बीजेपी की तरफ से जनता को एक नया तोहफा है। ध्यान रहे कि मंगलवार को पेट्रोल और डीजल कसे दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई जबकि रसोई गैस के दाम 50 रुपये तक बढ़ा दिए गए।

This is how the government does, Akhilesh Yadav has repeatedly said in his campaign that you people should be alert, the price is going to increase after the elections. Don't know who brought them (BJP) to power: Samajwadi Party MP Jaya Bachchan on increase in fuel prices pic.twitter.com/UPlL02t33H

— ANI (@ANI) March 22, 2022