मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेहरू-गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। सीएम के आधिकारिक X (Twitter) अकाउंट से किए गए एक पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। उनके अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिनके जरिए नेहरू-गांधी परिवार पर निशाना साधा गया है। पोस्ट में एमपी सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र के नेतृत्व में भारत के वैश्विक उभार को रेखांकित किया गया है।

मोहन यादव ने पोस्ट किया, ”नेहरू-गांधी परिवार ने हमेशा भारत से ऊपर राजनीति को रखा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है…।”

मोहन यादव ने #CompromisedCongress सीरीज टाइटल के साथ नेहरू-गांधी परिवार के चार प्रमुख नेताओं- जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए पोस्टर पोस्ट किए हैं। हर पोस्ट में संबंधित नेता को ‘Compromised’ बताते हुए उनके कार्यकाल से जुड़े ऐतिहासिक फैसलों और विवादों (जैसे UNSC सीट, तिब्बत मुद्दा, 1962 युद्ध, बोफोर्स, यूनियन कार्बाइड, नेशनल हेराल्ड आदि) का जिक्र किया गया है।

पहली फोटो: जवाहरलाल नेहरू

सीएम यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक फोटो पोस्ट की है। फोटो पर ‘Jawaharlal Nehru Was COMPROMISED’ लिखा है और तीन बिंदुओं में लिखा है:

UNSC सीट (1950 का दशक): भारत ने चीन को नाराज न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट ठुकरा दी।

तिब्बत (1954): भारत ने औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार किया जिससे रणनीतिक बफर ज़ोन खो गया।

1962 का युद्ध: खुफिया चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया गया जिससे हार हुई; रिपोर्ट अब भी गोपनीय है।

दूसरी फोटो: राजीव गांधी

सीएम यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक फोटो पोस्ट की है। इस तस्वीर पर ‘Rajiv Gandhi Was COMPROMISED’ लिखा है और तीन बिंदुओं में लिखा है:

बोफोर्स सौदा: रक्षा सौदे में कमीशन (किकबैक) और कवर-अप शामिल था।

यूनियन कार्बाइड (1984): आरोपी वॉरेन एंडरसन को भारत छोड़ने की अनुमति दी गई।

विदेशी बिचौलिये: रक्षा फैसलों को करीबी व्यक्तिगत संबंधों के ज़रिये प्रभावित किया गया।

तीसरी फोटो: इंदिरा गांधी

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक फोटो भी पोस्ट की गई है। इस तस्वीर पर ‘Indira Gandhi Was COMPROMISED’ लिखा है और तीन बिंदुओं में लिखा है:

विदेशी फंडिंग: दस्तावेज़ों में कांग्रेस से जुड़े CIA फंडिंग और KGB के ‘सूटकेस मनी’ के आरोपों का ज़िक्र।

कच्चातीवू (1974): तमिलनाडु से परामर्श किए बिना भारतीय क्षेत्र श्रीलंका को सौंपा गया।

सुरक्षा फैसले: उनके नेतृत्व में लिए गए परमाणु और रक्षा निर्णयों पर सवाल उठाए गए।

चौथी फोटो: सोनिया गांधी

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक फोटो भी पोस्ट की गई है। इस तस्वीर पर ‘Sonia Gandhi Was COMPROMISED’ लिखा है और तीन बिंदुओं में लिखा है:

शैडो पावर: यूपीए सरकार के दौरान वास्तविक सत्ता, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर संचालित होती थी।

नेशनल हेराल्ड मामला: पार्टी फंड का उपयोग परिवार-नियंत्रित संस्था को संपत्ति ट्रांसफर करने में किया गया।

विदेशी लिंक: चीन और सोरोस नेटवर्क सहित विदेशी दानदाताओं से जुड़े फाउंडेशन को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गईं।