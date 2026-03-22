लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित ‘संविधान सम्मेलन’ में कहा था कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो बीएसपी के संस्थापक कांशीराम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने चार नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया और यह सभी नेता ऊंची जातियों से आते थे।

आजादी के बाद से 1989 तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक ताकत रही थी।

जवाहरलाल नेहरू1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान गोविंद बल्लभ पंत (ब्राह्मण, 1950–54), संपूर्णानंद (कायस्थ, 1954–60), चंद्रभानु गुप्ता (वैश्य, 1960–63, 1967 और 1969) और सुचेता कृपलानी (कायस्थ, जिनकी शादी एक सिंधी परिवार में हुई थी; 1963–67) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली।

उस दौरान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के जो अन्य दावेदार थे, उनमें- पुरुषोत्तम दास टंडन, श्रीप्रकाश, विजयलक्ष्मी पंडित और कमलापति त्रिपाठी थे। ये सभी नेता ऊंची जातियों से आते थे। इनमें से कमलापति त्रिपाठी 1971 में यूपी के मुख्यमंत्री बने।

कांग्रेस के नेतृत्व ने उस दौरान उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्रियों को बदला लेकिन सामाजिक न्याय या बराबरी को प्राथमिकता नहीं दी। कांशीराम ने नेहरू युग की राजनीति की तीखी आलोचना की और देश में बहुजन समाज को मजबूत करने का काम किया।

पंजाब के रोपड़ में जन्मे कांशीराम ने रिसर्च अस्सिटेंट के रूप में करियर शुरू किया लेकिन 1964 में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के लिए नौकरी छोड़ दी। उनका यह आंदोलन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित था। मई, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी।

“The Chamcha Age (An Era of Stooges) किताब

नेहरू युग की राजनीति पर कांशीराम ने “The Chamcha Age (An Era of Stooges) किताब लिखी थी, जो 24 सितंबर, 1982 को पूना पैक्ट की 50वीं बरसी पर प्रकाशित हुई थी। कांशीराम ने अपनी किताब में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की और कांग्रेस के दौर में ऊंची जातियों के राजनीतिक रूप से हावी होने की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस की व्यवस्था में 85% बहुजन आबादी को कोई नेतृत्व नहीं मिला और उनका ऊंची जाति के चमचों द्वारा शोषण होता रहा। कांशीराम का कहना था कि जवाहरलाल नेहरू के दौर में ऊंची जातियां विशेषकर ब्राह्मण सत्ता में हावी थे। अपनी किताब में उन्होंने 1957 के लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए लिखा था कि कुल सांसदों में से 47% ब्राह्मण थे।

बामसेफ और डीएस-4 का गठन

कांशीराम का यह भी कहना था कि अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाए तो चमचा युग का एक दशक में ही अंत हो जाएगा। कांशीराम ने 1971 में ऑल इंडिया SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन का गठन किया। यह संगठन आगे चलकर 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन (बामसेफ) बन गया। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति (डीएस-4) का गठन किया।

इंदिरा और राजीव के दौर में कांग्रेसी सीएम

जवाहरलाल नेहरू के बाद जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब कांग्रेस का नेतृत्व इन नेताओं के हाथ में आ गया था। उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 6 और नेता मुख्यमंत्री बने थे और यह सभी नेता ऊंची जातियों से संबंध रखते थे। इनमें कमलापति त्रिपाठी (ब्राह्मण), एच.एन. बहुगुणा (ब्राह्मण), एन.डी. तिवारी (ब्राह्मण), वी.पी. सिंह (ठाकुर), श्रीपति मिश्र (ब्राह्मण) और बीर बहादुर सिंह (ठाकुर) शामिल थे।

बीते कुछ दशकों में ओबीसी समुदाय के कुछ नेता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने लेकिन इनमें से कोई भी कांग्रेस से नहीं था। इन नेताओं में रामनरेश यादव (जनता पार्टी), मुलायम सिंह यादव (सपा), कल्याण सिंह (भाजपा) और अखिलेश यादव (सपा) शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल एक दलित नेता मुख्यमंत्री बना है। यह नाम बसपा प्रमुख मायावती का है जिन्हें कांशीराम ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था।

राहुल गांधी ने की कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

