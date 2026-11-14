देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1989 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुआ था।

पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राजनीतिक दलों नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, “पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, “हिंद के जवाहर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर सादर नमन।आज़ादी उनकी मंज़िल नहीं, देश के नए सफ़र का मुकाम थी। स्वराज सत्ता नहीं, हर नागरिक की भागीदारी और देश के भविष्य की ज़िम्मेदारी थी।”

राहुल गांधी ने आगे लिखा कि भारत उनके लिए एक खोज, एक विचार था- विविधता जिसकी शक्ति, लोकतंत्र जिसका विश्वास और समानता जिसका आधार हो। एक आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील और आत्मविश्वासी भारत का उनका सपना आज भी हमारी प्रेरणा है। और उस सपने के भारत की ओर हमारा प्रयास ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।

प्रियंका गांधी ने पोस्ट में लिखा, “जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जो क्रांतिकारी भी थे, दूरदर्शी भी और आधुनिक भारत के महान निर्माता भी।यह तथ्य कि उनकी मृत्यु के छह दशक से भी अधिक समय बाद आज भी वे लोग उन पर हमले करते हैं, जो हमारे संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, इस बात का प्रमाण है कि भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कितनी अटूट थी। हमारे देश के प्रति उनका प्रेम और समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहे।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, “पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व ने हमारे राष्ट्र के शुरुआती वर्षों पर एक अमिट छाप छोड़ी है।”

महिला अधिकारी संग दुर्व्यवहार करने पर कार्रवाई, भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट को सेवा से किया बर्खास्त

सेना के एक समरी जनरल कोर्ट मार्शल ने एक लेफ्टिनेंट को एक महिला अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करने का दोषी पाते हुए उसे सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई है। यह कोर्ट मार्शल अगस्त 2026 में जम्मू-कश्मीर में सेना की 15वीं कोर के एक मिलिट्री स्टेशन में शुरू हुआ था और इसका फैसला 11 नवंबर को सुनाया गया। पढ़ें पूरी खबर।