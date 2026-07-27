Jauhar University Demolition Notice: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे आजम खान की मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर कथित अनियमितताओं के आरोप में उसकी 40 में से 38 इमारतों को गिराए जाने का खतरा मंडरा रहा है। यह केवल एक कार्रवाई नहीं हैं बल्कि ऐसी कई कार्रवाइयां पहले से जारी हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी का मामला आयकर विभाग द्वारा 17 जून को जारी कारण बताओ नोटिस से शुरू हुआ था। इसके बाद विश्वविद्यालय को पिछले एक महीने में रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए), अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल निगम सहित कई एजेंसियों से नोटिस मिल चुके हैं।

कैसे शुरू हुए गिराए जाने का मामला

यूनिवर्सिटी को गिराए जाने के मामले में पहली कार्रवाई आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से की गई। उन्होंने 17 जून के नोटिस के बाद 23 जून को एक और नोटिस भेजकर विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण विभिन्न उल्लंघनों के कारण रद्द कर दिया। अधिकारियों ने ट्रस्ट को अपना दर्जा बदलकर “व्यक्तियों का संघ” करने का आदेश दिया। नतीजा ये कि यूनिवर्सिटी को ट्रस्ट संबंधित किसी भी लाभ का कोई फायदा अब नहीं मिलेगा।

मैनेजमेंट से मांगा नक्शा

आयकर के नोटिस के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की एक संयुक्त टीम ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया, और 28 जून को आरडीए द्वारा ट्रस्ट और विश्वविद्यालय को एक नोटिस भेजा गया। आरडीए ने विश्वविद्यालय की इमारतों के लिए नक्शे की जानकारी मांगी।

ट्रस्ट ने 8 जुलाई को अपना जवाब दिया लेकिन आरडीए को यह संतोषजनक नहीं लगा और उसने 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की। उसी दिन ट्रस्ट और विश्वविद्यालय की दलीलों से फिर से संतुष्ट न होकर आरडीए ने लगभग 82,309 वर्ग मीटर में फैले विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया।

फायर डिपार्टमेंट और जल निगम का नोटिस

इस बीच 7 और 16 जुलाई को, अग्निशमन विभाग ने विश्वविद्यालय को पहले एक नोटिस जारी किया और फिर एक अनुस्मारक भेजा जिसमें उसकी भवन योजनाओं का विवरण मांगा गया और पूछा गया कि क्या अग्नि सुरक्षा संबंधी एनओसी प्राप्त की गई थी? 16 जुलाई को लोक निर्माण विभाग ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें परिसर में जाने वाली सड़क को सरकारी धन से निर्मित सार्वजनिक सड़क घोषित किया गया था और विश्वविद्यालय को इस पर निःशुल्क आवागमन की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, दो दिन बाद विश्वविद्यालय को अपने द्वार दोबारा बंद करने की अनुमति दे दी गई। 17 जुलाई को जल निगम ने सार्वजनिक उपयोग के लिए बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निजी रूप से उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय को 11 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया।

38 इमारतों में से दो मस्जिदें

सूत्रों के अनुसार जिन 38 इमारतों को ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए गए हैं और 3 अगस्त तक का समय दिया गया है, उनमें से दो मस्जिदें हैं। आयकर विभाग ने ट्रस्ट को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें यह भी बताया गया है कि धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित संस्था ने अपनी आय का उपयोग “निजी धार्मिक उद्देश्य” या किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लिए कैसे किया।

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि 23 जून को जारी आयकर नोटिस परिसर के अंदर मस्जिदों के निर्माण से संबंधित प्रश्न और भवन निर्माण संबंधी स्वीकृतियों एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों की कमी आगे की कार्रवाई का आधार बनी। उन्होंने कहा, “संयुक्त टीमें गठित की गईं, जिन्होंने परिसर का दौरा किया और तथ्यों को सत्य पाया। इसी आधार पर अन्य एजेंसियों द्वारा नोटिस जारी किए गए।” सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किए गए “दान” और सरकारी निधियों की भी जांच कर रहा है।

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ट्रस्ट ने दावा किया था कि सरकार द्वारा 10 से अधिक इमारतों का निर्माण किया गया था, लेकिन वास्तव में यह संख्या 40 थी, और रामपुर जिला पंचायत द्वारा केवल मेडिकल कॉलेज और शैक्षणिक ब्लॉक भवनों के लिए ही मानचित्र अनुमोदन दिया गया था।”

क्या है ट्रस्ट का तर्क?

ट्रस्ट का तर्क है कि यह मामला आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, उसी वर्ष जब विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानून पारित किया गया था। जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान की पत्नी तज़ीन फातिमा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सितंबर 2024 में आरडीए के विस्तार के बाद ही सदर तहसील का सिंघानखेड़ा गांव इसके अधिकार क्षेत्र में आया। विश्वविद्यालय की अधिकांश इमारतें इससे बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुकी थीं, इसलिए आरडीए से नक्शे स्वीकृत कराने का सवाल ही नहीं उठता।”

रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट और आरडीए के उपाध्यक्ष अजय द्विवेदी कहते हैं, “हम आरडीए द्वारा अनुमोदित नक्शे नहीं मांग रहे हैं, बल्कि किसी भी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शे मांग रहे हैं, जो उस समय जिला पंचायत थी। दो इमारतों के लिए नक्शे की मंजूरी लेना यह दर्शाता है कि ट्रस्ट प्रक्रिया से अवगत था।”

उन्होंने कहा कि आरडीए के हाथ बंधे हुए हैं। विश्वविद्यालय कृषि भूमि पर बनी है, हमारे पास उस पर भवन निर्माण की मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। इसलिए नियमितीकरण भी संभव नहीं है। रामपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीके सिंह ने बताया कि उन्होंने नियमित अभियान के तहत विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और पाया कि विभिन्न ऊंचाइयों वाली इमारतों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।

उन्होंने आगे कहा कि इसलिए 7 जुलाई को हमने प्रशासन से इन इमारतों के चित्र और नक्शे उपलब्ध कराने को कहा था… अभी तक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए हमने 16 जुलाई को एक रिमाइंडर जारी किया।

सरकार पर लगाए गए आरोप

सूत्रों ने बताया कि यदि विश्वविद्यालय उचित जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है तो अग्निशमन विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता के.वी. सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर जाने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर निःशुल्क आवागमन की मांग करना उनका अधिकार है, क्योंकि यह सड़क आम रास्ता के रूप में बनाई गई थी और 2016 में सरकारी निधि से 17.17 करोड़ रुपये खर्च करके इसका नवीनीकरण किया गया था। उन्होंने आगे कहा, “पहले भी इस संबंध में शिकायतें और नोटिस जारी किए गए हैं।”

दूसरी ओर फातिमा का कहना है कि मामला अदालती सुनवाई के अधीन है और उन्होंने गेट बंद रखने के लिए कुछ धनराशि का भुगतान किया था। उन्होंने कहा, “क्या सरकार शिक्षण संस्थानों या उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा नहीं बनाती? तो फिर यह सड़क इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गई?”

जल निगम ने क्या कहा?

जल निगम का कहना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग आसपास के गांवों के लिए भी किया जाना था लेकिन इसके बजाय इसका उपयोग केवल जौहर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। निगम का अनुमान है कि 78 महीनों में इसके संचालन और रखरखाव की लागत लगभग 7.96 करोड़ रुपये है जिसमें 3.41 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “विश्वविद्यालय को 11.37 करोड़ रुपये का उपयोग शुल्क जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।”

सपा ने किया यूनिवर्सिटी प्रशासन का बचाव

सपा ने विश्वविद्यालय के खिलाफ नियोजित कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने रामपुर जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के लिए सपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा, “यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं है। वे कह रहे हैं कि मानचित्रों को ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए था। लेकिन तब ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी, जौहर विश्वविद्यालय दो गांवों को कवर करता है, और दोनों गांव मात्र दो साल पहले ही आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आए थे।”

इसके जवाब में बीजेपी नेताओं और उसके सहयोगियों ने पूछा कि जब सपा सरकार ने विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी थी, तो उसने उचित अनुमति क्यों नहीं दी। जिन 38 इमारतों को ध्वस्त किया जाना है। उनमें इस्लामी अध्ययन, विधि, कृषि, इंजीनियरिंग, मानविकी और विज्ञान संकाय, फार्मेसी विभाग, साथ ही छात्रों के छात्रावास, रवींद्रनाथ टैगोर सभागार, मुमताज केंद्रीय पुस्तकालय, एक व्यायामशाला और “मस्जिद जैसी संरचनाएं” शामिल हैं।

माना जाता है कि विश्वविद्यालय ने इन इमारतों पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं और इनकी वास्तुकला के लिए दुनिया भर की मशहूर इमारतों से प्रेरणा ली है जिनमें कथित तौर पर व्हाइट हाउस और ताजमहल भी शामिल हैं। फातिमा ने कहा, “इनमें से हर इमारत को बहुत सोच-समझकर बनाया गया है, ये महज़ ढांचे नहीं हैं।”

अधिकारियों का कहना है कि ट्रस्ट के पास अदालत जाने या रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अंजनेय कुमार सिंह से अपील करने का विकल्प है, जो मुरादाबाद के कमिश्नर भी हैं। अंजनेय कुमार रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट थे जब आज़म खान ने अपने चुनावी भाषण में समर्थकों से कहा था कि कलेक्टर जैसे अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे केवल वेतनभोगी लोग हैं।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लगभग दो दशक पहले अपने गृह जिले रामपुर में, जिस यूनिवर्सिटी की नींव रखवाई थी, उसे तोड़ने की तैयारी चल रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर नाम की इस यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश पारित किया है। इसे गिराए जाने को लेकर छात्रों में भय का माहौल है। पढ़िए पूरी खबर…