दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पिछले दो दशक से अकेले रह रहे मिस्र के गिद्ध ‘जटायु’ के लिए अब साथी की तलाश तेज हो गई है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके जटायु को जल्द ही जीवनसंगिनी मिल सकती है। चिड़ियाघर प्रशासन ने इसके लिए देश के दो अन्य चिड़ियाघरों से बातचीत शुरू की है और उपयुक्त मादा गिद्ध की तलाश की जा रही है।

जटायु को 20 साल से भी अधिक समय पहले दिल्ली में प्रवास के दौरान बचाया गया था और इसके बाद उसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान लाया गया। तब से वह चिड़ियाघर में अकेला ही रह रहा है। उसके साथ रखे गए मिस्र के अन्य गिद्ध उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण समय के साथ मर गए। अब प्रशासन चाहता है कि जटायु को साथी मिले, ताकि उसके प्रजनन की संभावना भी बनी रहे।

दो चिड़ियाघरों से चल रही बातचीत

दिल्ली चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि जटायु के लिए साथी की तलाश को लेकर दो चिड़ियाघरों के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और फिलहाल संबंधित चिड़ियाघरों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

अधिकारी के मुताबिक, प्रस्तावित स्थानांतरण या आदान-प्रदान की प्रक्रिया औपचारिक रूप से तय होने के बाद ही इससे जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। चिड़ियाघर प्रशासन हरियाणा के पिंजौर स्थित गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र का भी दौरा करेगा। अधिकारियों की टीम 6 सितंबर को वहां जाकर गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम को समझेगी।

पिंजौर सेंटर में गिद्ध संरक्षण पर खास काम

पिंजौर स्थित गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र गंभीर रूप से संकटग्रस्त ‘जिप्स’ प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण और कैप्टिव ब्रीडिंग पर काम करता है। यहां कैद में पाले गए गिद्धों को बाद में जंगल में छोड़ने के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

यह केंद्र हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की संयुक्त पहल है। दिल्ली चिड़ियाघर के अधिकारी यहां के अनुभव और व्यवस्थाओं को समझकर जटायु के लिए साथी लाने की संभावनाओं का भी आकलन करेंगे।

4-5 साल की उम्र में शुरू करते हैं प्रजनन

मिस्र के गिद्ध आमतौर पर चार से पांच साल की उम्र में प्रजनन शुरू करते हैं। ये पक्षी लंबे समय तक एक ही साथी के साथ जोड़ी बनाकर रहते हैं। प्रजनन के मौसम में आमतौर पर मादा एक अंडा देती है और नर-मादा दोनों मिलकर अंडे को सेने तथा बच्चे की परवरिश में भूमिका निभाते हैं।

जंगली परिस्थितियों में मिस्र के गिद्ध करीब 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। कैद में उनकी उम्र इससे अधिक भी हो सकती है। ऐसे में जटायु के लिए साथी की तलाश उसकी उम्र और प्रजनन क्षमता को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

जानवरों को सीधे नहीं लाया जा सकता

चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक, किसी संरक्षण केंद्र या दूसरे चिड़ियाघर से जानवरों और पक्षियों को सीधे दिल्ली नहीं लाया जा सकता। इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। आमतौर पर जानवरों को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम या उपहार के जरिए हासिल किया जाता है।

इसलिए जटायु के लिए मिलने वाला साथी भी इन्हीं स्वीकृत व्यवस्थाओं के तहत दिल्ली लाया जाएगा। प्रशासन की कोशिश है कि उसके लिए ऐसा साथी मिले, जिसके साथ प्राकृतिक रूप से जोड़ी बनने की संभावना हो।

जटायु अकेला नहीं, 16 प्रजातियों के ‘सिंगल’ जानवरों की भी तलाश

दिल्ली चिड़ियाघर में सिर्फ जटायु ही अकेला नहीं है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान करीब 16 प्रजातियों के ऐसे जानवरों के लिए भी साथी तलाश रहा है, जो या तो अकेले रह रहे हैं या एक ही लिंग के समूह में हैं। इनमें चिड़ियाघर के दो नर शुतुरमुर्ग भी शामिल हैं। दोनों की उम्र करीब सात से आठ साल है और 2021 में उन्हें छतबीर चिड़ियाघर से दिल्ली लाया गया था।

तब से उनके लिए मादा साथी नहीं मिल पाई है। इसी तरह करीब नौ साल की एक मादा रिया भी 2018 में चिड़ियाघर आने के बाद से अकेली है। एक नर बार्न आउल के लिए भी मादा साथी की तलाश की जा रही है, जो 2022 से अकेला है।

गैंडे से लेकर ब्लैक स्वान तक, कई ‘सिंगल’ जानवर

चिड़ियाघर में साथी की तलाश वाले जानवरों की सूची में नर इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे लंगूर, स्मॉल इंडियन सिवेट और ब्लैक स्वान भी शामिल हैं। एक 18 वर्षीय मादा गैंडा भी साथी का इंतजार कर रही है। उसे 2024 में एक नर गैंडे के साथ जोड़ा गया था, लेकिन 2025 में उस नर की मौत हो गई।

अब चिड़ियाघर प्रशासन उसके लिए एक और नर की तलाश कर रहा है। वहीं, चिड़ियाघर में मौजूद ब्लैक बेयर का समूह अब चार मादाओं का रह गया है। 2024 में नर भालू की मौत के बाद अब समूह के लिए भी नर साथी की जरूरत महसूस की जा रही है।

नई नस्ल और बेहतर जेनेटिक विविधता पर जोर

चिड़ियाघर अधिकारियों के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों के कई चिड़ियाघरों के साथ पशु आदान-प्रदान के प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है। इसका तत्काल उद्देश्य अकेले या एक ही लिंग के समूह में रह रहे जानवरों को साथी उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही चिड़ियाघर में नई जेनेटिक ब्लडलाइन लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे प्रजनन कार्यक्रमों को मजबूत करने और पशुओं की आनुवंशिक विविधता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

109 नई प्रजातियां लाने की तैयारी

साथी की तलाश के साथ-साथ दिल्ली चिड़ियाघर अपनी पूरी पशु-पक्षी श्रृंखला को भी विस्तार देने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना के तहत चिड़ियाघर ने 109 नई प्रजातियों और 2,943 जानवरों को लाने की पहचान की है। इसके बाद चिड़ियाघर में कुल 201 प्रजातियां रखने की योजना है।

प्रस्तावित नई प्रजातियों में चीते, न्यू वर्ल्ड मंकी, माउस डियर और तितलियों के अलावा कई अन्य स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप और कीट शामिल हैं। माउस डियर को करीब तीन दशक बाद फिर से चिड़ियाघर में लाने की योजना भी है।

तीन साल में घट गईं प्रजातियां

दिल्ली चिड़ियाघर में प्रजातियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है। करीब तीन साल पहले यहां 99 प्रजातियां थीं, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या घटकर 92 रह गई है। चिड़ियाघर में इस समय करीब 1,255 जानवर हैं। चिंपैंजी, जिराफ और जेब्रा जैसी कई प्रजातियां पिछले वर्षों में चिड़ियाघर के संग्रह से गायब हो चुकी हैं। अफ्रीकी हाथी भी वर्तमान संग्रह का हिस्सा नहीं हैं।

नए बाड़े और बेहतर सुविधाओं पर भी काम

आधुनिकीकरण योजना में नए और अपग्रेड किए गए बाड़े, प्राकृतिक आवास आधारित जोनिंग, जलाशयों का पुनर्जीवन और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक समर्पित रेस्क्यू एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर, बायोडायवर्सिटी ट्रेल्स और विभिन्न पशु समूहों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है।

फिलहाल इन तमाम योजनाओं के बीच सबसे दिलचस्प इंतजार जटायु के लिए है। दो दशक से अधिक समय से अकेले रह रहा यह गिद्ध अगर दोनों चिड़ियाघरों के साथ चल रही बातचीत सफल होती है, तो जल्द ही अपने नए साथी के साथ नजर आ सकता है। यानी दिल्ली चिड़ियाघर का ‘जटायु’ अब शायद अकेला नहीं रहेगा।

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