जापान आंध्र प्रदेश से दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ मिनरल्स) की लगातार सप्लाई चाहता है। इसके लिए जापान के राजदूत केइची ओनो (Keiichi Ono) के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र प्रदेश सरकार से विशेष आग्रह किया है। जापानी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के दौरान कहा कि इन खनिजों की नियमित सप्लाई से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर सहयोग और मजबूत होगा।

यह मुलाकात बुधवार को विशाखापत्तनम (विजाग) में हुई। खास बात यह है कि 12 और 13 नवंबर को विशाखापत्तनम में होने वाले सीआईआई पार्टनरशिप समिट से ठीक पहले जापानी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से यह मांग रखी। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार देर रात जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि जापानी प्रतिनिधियों ने जापान को दुर्लभ खनिजों की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि इससे भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर साझेदारी और मजबूत होगी।

आंध्र प्रदेश को रेयर अर्थ एलिमेंट कॉरिडोर बनाने की तैयारी

जापान की यह मांग आंध्र प्रदेश सरकार की उस योजना के लिहाज से भी अहम है, जिसके तहत राज्य के समुद्री तटीय इलाकों को ‘रेयर अर्थ एलिमेंट कॉरिडोर’ यानी दुर्लभ खनिजों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। राज्य में टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

राज्य के खान मंत्री के. रविंद्र ने हाल ही में बताया था कि आंध्र प्रदेश में 16 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में 16 तरह के खनिज भंडारों की पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (APMDC) के मुताबिक, भारत में समुद्र तट की रेत में पाए जाने वाले खनिजों का दूसरा सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश में है। देश के कुल ऐसे खनिज संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी करीब 25 फीसदी है।

राज्य के समुद्री तटीय इलाकों में इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन और मोनाजाइट जैसे खनिज बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। इनमें मोनाजाइट खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक प्रमुख स्रोत है।

पेंट से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक में इन खनिजों की बड़ी जरूरत

समुद्र तट की रेत से मिलने वाले ये खनिज कई बड़े उद्योगों के लिए बेहद जरूरी हैं। इनका इस्तेमाल पेंट, एयरोस्पेस के पुर्जे, परमाणु ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ पवन ऊर्जा के टरबाइन में इस्तेमाल होने वाले खास चुंबक बनाने में किया जाता है।

इल्मेनाइट और रूटाइल को प्रोसेस करके टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम धातु तैयार की जाती है। वहीं, मोनाजाइट से रेयर अर्थ ऑक्साइड मिलते हैं, जिनकी जरूरत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों में होती है।

सरकारी बयान के मुताबिक, भारत अपनी टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट की जरूरत का 75 फीसदी से ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। इसमें भी करीब दो-तिहाई सप्लाई चीन से आती है। यह स्थिति तब है, जब भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम खनिज भंडारों में से कुछ मौजूद हैं।

रेयर अर्थ मैग्नेट का बाजार भी भारत के लिए बड़ा मौका

रेयर अर्थ मैग्नेट यानी दुर्लभ खनिजों से बनने वाले खास चुंबक भी तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार बन रहे हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर, अक्षय ऊर्जा प्रणालियों, रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में होता है।

फिलहाल भारत रेयर अर्थ से जुड़े कच्चे माल और तैयार चुंबकों, दोनों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। इससे देश के उद्योगों पर अंतरराष्ट्रीय तनाव और सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों का असर पड़ सकता है।

इस मौके का फायदा उठाने के लिए आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (APMDC) ने पहले ही समुद्र तट की रेत में मौजूद खनिजों के 10 बड़े भंडारों के लिए मंजूरी हासिल कर ली है। ये भंडार श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, काकीनाडा और कृष्णा जैसे तटीय जिलों में हैं।

इसके अलावा, जुलाई 2026 में आंध्र प्रदेश सरकार ने पलनाडु जिले के तीन गांवों के आसपास 12 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आरक्षित किया था। यह क्षेत्र परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आने वाले एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च को दिया गया था। यहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स और उनसे जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों की तलाश की जानी है।

जापानी कंपनी दिसंबर 2026 से श्री सिटी में शुरू करेगी उत्पादन

जापानी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को निवेश से जुड़ी कुछ अहम योजनाओं की जानकारी भी दी। प्रतिनिधियों ने बताया कि जापानी कंपनी प्रोटेरियल इंडिया (Proterial India) भारत में पहली बार ‘अमोर्फस मेटल’ बनाने की योजना पर काम कर रही है।

इस खास धातु का इस्तेमाल अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर बनाने में होता है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में मिलने वाली औद्योगिक प्रोत्साहन सुविधाओं को देखते हुए कंपनी ने दिसंबर 2026 में श्री सिटी में उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है।

जापानी प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि भारत और जापान के सहयोग से इस साल विशाखापत्तनम में एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर में भारतीय पेशेवरों की प्रतिभा और उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाएगा।

काकीनाडा से जापान को हर साल मिलेगी 70 हजार टन ग्रीन अमोनिया

भारत और जापान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। जापान की कंपनी जेईआरए (JERA) ने एएम ग्रीन (AM Green) के साथ एक शुरुआती समझौता किया है। इसके तहत जेईआरए पांच साल तक हर साल काकीनाडा से करीब 70 हजार टन ग्रीन अमोनिया खरीदेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार के बयान में कहा गया कि यह समझौता भारत और जापान के बीच ग्रीन अमोनिया की सप्लाई चेन तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को नई मजबूती मिलेगी।

चंद्रबाबू नायडू ने जापान से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने में मांगा सहयोग

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने जापानी उद्योगों से आंध्र प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने में मदद करने की अपील की। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शी प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है। इसके तहत कंपनियों को मिलने वाली औद्योगिक प्रोत्साहन राशि समय पर मिले, इसके लिए एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) की व्यवस्था शुरू की गई है।

इस व्यवस्था का मकसद निवेशकों को मिलने वाली सुविधाओं और आर्थिक प्रोत्साहनों का भुगतान तय समय पर सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सरकार ‘स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने की पहल पर भी काम कर रही है।

कुल मिलाकर, जापान की ओर से दुर्लभ खनिजों की लगातार सप्लाई की मांग और जापानी कंपनियों की निवेश योजनाएं आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इससे राज्य के खनिज संसाधनों के इस्तेमाल, औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा और भारत-जापान के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है। (PTI इनपुट के साथ)