पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी के लिए ऐसे प्रदर्शन में शामिल होना उचित नहीं होगा, जिसका एकमात्र और पूरी तरह से उद्देश्य सिर्फ राज्य का दर्जा (Statehood) बहाल करने की मांग करना है।

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईमानदार और सार्थक राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत मूलभूत मुद्दों को संबोधित करके ही हो सकती है। अनुच्छेद 370 को मुख्य मुद्दा बताते हुए मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को लिखे पत्र में राजनीतिक कैदियों की रिहाई और जमात-ए-इस्लामी सहित सामाजिक-राजनीतिक संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया।

मुफ्ती ने अब्दुल्ला को लिखे अपने पत्र में कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता की सम्माननीय आकांक्षाओं को केवल राज्य का दर्जा देने की मांग तक सीमित करना बहुत बड़ा अन्याय और विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि केवल राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करना, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के फैसले को सही ठहराने जैसा होगा। उनके अनुसार ऐसा प्रदर्शन 5 अगस्त के फैसले को अप्रत्यक्ष समर्थन देने जैसा माना जा सकता है, जिसे वह जम्मू-कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन बताती हैं।

राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीसी) संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय सम्मेलन के सभी विधायक और सांसद इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। हालांकि, एनसी सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है और वे ऐसे किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे जो अनुच्छेद 370 से कम की मांग करता हो।

नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने की तैयारी कर रही है। पार्टी की मांग जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की है। इस प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे।

हालांकि, NC सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि उन्हें इस प्रदर्शन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है और वह ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसमें अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग से कम कुछ भी रखा गया हो। मेहदी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे का मुद्दा मूल मुद्दा है और केवल राज्य का दर्जा मांगने वाला आंदोलन पर्याप्त नहीं है।

महबूबा मुफ्ती ने विशेष दर्जे पर ध्यान केंद्रित किए बिना राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लीपापोती करार दिया। उन्होंने कहा कि यह अधूरी मांग न केवल भाजपा के अनुच्छेद 370 को दरकिनार करने के घृणित नैरेटिव को प्रतिध्वनित और वैध ठहराती है, बल्कि 5 अगस्त, 2019 को गुपचुप तरीके से किए गए अवैध और असंवैधानिक आत्मघाती कृत्य को भी छिपाने का जोखिम पैदा करती है।

मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो भारी जनादेश मिला, वह केवल राज्य का दर्जा बहाल करने में मदद करने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो भाजपा और उसके समर्थकों को कहीं अधिक चुनावी सफलता मिलती। जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को एक भावनात्मक मुद्दा बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 5 अगस्त, 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों को सामान्य बनाने का आरोप लगाया।

पीडीपी चीफ नेनेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि वह कश्मीर के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्हें अनुच्छेद 370 के भावनात्मक ही नहीं बल्कि हमारे लोगों के लिए इसके व्यावहारिक महत्व को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने अपने घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली को मुख्य मुद्दा बनाया था।

मुफ्ती के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से वादा किया था कि वह जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और पुराने संवैधानिक अधिकार वापस लाने के लिए संघर्ष करेगी। लोगों ने इसी भरोसे पर नेशनल कॉफ्रेंस को वोट दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बनने के दो साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया और भाजपा के एजेंडे को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की बड़ी राजनीतिक लड़ाई को केवल राज्य का दर्जा वापस पाने की मांग तक सीमित करना असली मुद्दे को कमजोर करना है। उनके अनुसार, अनुच्छेद 370 की बहाली ही जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक सवाल का मूल मुद्दा है।

उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार “न केवल मूक दर्शक बनी हुई है, बल्कि यह चिंता की बात है कि सरकारी कर्मचारियों की तत्काल बर्खास्तगी, जमात और उससे संबद्ध स्कूलों का उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारियां, हमारे समृद्ध साहित्य का सुनियोजित विनाश और जम्मू-कश्मीर के नाजुक पर्यावरण का अंधाधुंध विनाश जैसे नीतिगत निर्णयों में समान रूप से भागीदार है और यह सब विकास के नाम पर किया जा रहा है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस से लद्दाख के नेतृत्व से सीख लेने का आग्रह करते हुए मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर में भी इसी तरह के प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर उठकर अनुच्छेद 370 के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। इसके बिना किसी भी चीज की मांग करना हमारे अधिकारों और गरिमा का शर्मनाक आत्मसमर्पण होगा और जम्मू-कश्मीर के इतिहास में एक अक्षम्य टिप्पणी होगी जो हममें से प्रत्येक को कलंकित करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि एक ईमानदार और सार्थक राजनीतिक प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब बुनियादी मुद्दों को संबोधित किया जाए, जिनमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करना और जमात-ए-इस्लामी सहित सामाजिक-राजनीतिक संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग करना शामिल हो। यहां तक ​​कि राज्य का दर्जा बहाल करना भी एक बार का काम नहीं है, इसके लिए निरंतर राजनीतिक प्रयास और भागीदारी की आवश्यकता है, जिसकी पहल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को करनी चाहिए।

पीडीपी का जंतर-मंतर धरने में शामिल न होने का फैसला सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा विरोध प्रदर्शन का हिस्सा न बनने की घोषणा के बाद आया। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने का वादा कर चुकी हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और दक्षिण कश्मीर के विधायक गुलाम अहमद मीर ने अन्य राजनीतिक दलों से भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना जनता का मुद्दा है, न कि किसी विशेष राजनीतिक दल का।

मीर ने कहा ने कि कांग्रेस ने 5 अगस्त, 2019 को लिए गए फैसलों का लगातार विरोध किया है और जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को हर संभव मंच पर उठाती रही है। सभी को एकजुट होकर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समान आवाज उठानी चाहिए।

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