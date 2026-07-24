सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद गुरुवार रात अपना अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीजेपी के लोगों से अपील की है कि वे सरकार की मीठी बातों से प्रभावित न हों।

सांसद हनुमान बेनीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, “सरकार की रणनीति हर विरोध प्रदर्शन को मीठी बातों से शांत करने की है। अगर सीजेपी के लोग इस सरकार के बहकावे में आ गए तो देश के युवा भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। यह सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जमा हुई भीड़ नहीं है। सीजेपी के लोगों से हमारी अपील है कि वे इन बातों से प्रभावित न हों।”

#WATCH | Delhi: Rashtriya Loktantrik Party MP Hanuman Beniwal says, "The government's strategy is to try to end every protest with sweet words. If the CJP people get misled by this government, then the youth of this country will not forgive them either because this is not just a… pic.twitter.com/mI3f2gp8wP — ANI (@ANI) July 24, 2026

बेनीवाल ने कहा, “यह आंदोलन केवल CJP का नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है और हर युवा चाहता है कि भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष हों। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरता रहेगा और युवाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद करता रहेगा। यह देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है।”

केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच मीटिंग

सीजेपी की मांगों का समाधान निकालने के प्रयासों के तहत कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच विठ्ठलभाई पटेल हाउस में शुक्रवार को बैठक हुई। सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बैठक में शामिल हुए जबकि सीजेपी की ओर से उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास और एक अन्य युवा प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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बीती रात पीएम मोदी के संबोधन के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हो गए। सोनम वांगचुक से उन्होंने मेदांता अस्पताल में मुलाकात की और अनशन तोड़ने का आग्रह किया। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बारे में भी बताया जिसमें उच्च शिक्षा सचिव का तबादला और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन था। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन की बातें भी बताई। इसके बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए सहमत हो गए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें