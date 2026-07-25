दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन तक पहुंच रहे खाने के पैकेट, रैपर और पैकेजिंग अब पुलिस के लिए सुराग बन गए हैं। इन्हीं फेंके गए रैपर और पैकेजिंग की मदद से दिल्ली पुलिस कथित तौर पर उन रेस्टोरेंट और कैफे तक पहुंच रही है, जहां से प्रदर्शन स्थल पर मुफ्त खाना या बड़ी संख्या में फूड डिलीवरी भेजी जा रही थी। इसके बाद कई रेस्टोरेंट और कैफे मालिकों से पूछताछ की गई और उन्हें ऐसी सप्लाई रोकने की सलाह दी गई।

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कई कैफे और रेस्टोरेंट मालिकों ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनके यहां पहुंचे। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर, डिलीवरी और प्रदर्शन स्थल पर भेजे गए खाने का पूरा रिकॉर्ड देखा। कुछ प्रतिष्ठानों से यह भी पूछा गया कि कौन-कौन से ऑर्डर भुगतान वाले थे और कौन-सा खाना मुफ्त भेजा गया था। कुछ रेस्टोरेंट और कैफे संचालकों का कहना है कि उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस थाने भी बुलाया गया।

एक रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया- रोजाना औसतन 800 फूड पैकेट भेजे जा रहे हैं

दक्षिण दिल्ली के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि पिछले तीन दिनों से उनके यहां से रोजाना औसतन करीब 800 खाने के पैकेट जंतर-मंतर भेजे जा रहे थे। गुरुवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनके स्टोर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछा कि वहां से इतनी बड़ी संख्या में खाना प्रदर्शन स्थल तक क्यों पहुंच रहा है।

रेस्टोरेंट मालिक के मुताबिक, उस समय वह खुद स्टोर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस अधिकारियों ने कर्मचारियों से स्टोर के संचालन से जुड़ी जानकारी ली और उनके माध्यम से उन्हें उसी रात पुलिस थाने बुलाया। मालिक का कहना है कि उन्हें बताया गया कि पुलिस को प्रदर्शन स्थल पर मिले पैकेजिंग मटेरियल से उनके रेस्टोरेंट का पता चला।

रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि पुलिस थाने में एक इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि प्रदर्शन में मौजूद कई “असामाजिक तत्व” उनके यहां का खाना खा रहे हैं। इसके बाद उनसे कहा गया कि वे आगे से प्रदर्शन स्थल पर खाना भेजने से बचें।

मालिक के अनुसार, पुलिस ने उनसे यह भी पूछा कि क्या उन्हें Swiggy और Zomato जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले थे। पुलिस ने कथित तौर पर कहा कि ऐसे बड़े ऑर्डर मिलने पर उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए और इस तरह के ऑर्डर पूरे नहीं करने चाहिए।

रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि इस घटना के बाद उनके परिवार के लगभग सभी लोगों ने उन्हें प्रदर्शन स्थल पर खाना भेजना बंद करने की सलाह दी। उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है, जिससे लोग खुद ही प्रदर्शनकारियों तक खाना पहुंचाने से पीछे हट जाएं।

देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों से भी ऐप के जरिए खाना भेज रहे हैं

जंतर-मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन 20 जून से जारी है। इस दौरान स्वयंसेवक लगातार वहां मुफ्त भोजन बांट रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों और विदेशों से भी समर्थक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के जरिए प्रदर्शनकारियों के लिए खाना, नाश्ता और बोतलबंद पानी भेज रहे हैं।

कई स्थानीय रेस्टोरेंट और कैफे भी अपनी ओर से मुफ्त खाना उपलब्ध करा रहे थे। कुछ प्रतिष्ठानों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से कहा था कि यदि वे प्रदर्शन में शामिल हैं तो उनके यहां आकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और मुफ्त जलपान भी ले सकते हैं। ऐसे ही एक कैफे के कर्मचारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के आने के बाद उन्हें अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटानी पड़ी।

कर्मचारी के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रदर्शन स्थल से उनके कैफे की पैकेजिंग मिली है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि वहां कितना खाना भेजा गया और किन-किन लोगों को डिलीवरी की गई।

उन्होंने बताया कि पुलिस को फूड डिलीवरी ऐप के जरिए भेजे गए ऑर्डर का पूरा रिकॉर्ड दिखाना पड़ा। इसके अलावा मुफ्त में भेजे गए खाने के बारे में भी जानकारी मांगी गई। कर्मचारी का कहना है कि पुलिस ने उन्हें आगे से इस तरह मुफ्त खाना भेजने से बचने की सलाह दी।

इस पूरे मामले पर द इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस से सवाल भी पूछे, लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं मिला था।

हालांकि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों को देखते हुए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचित क्षेत्र में बिना जरूरी कारण के यात्रा करने से बचें और जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

एडवाइजरी में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों से भी कहा गया कि प्रतिबंध लागू रहने तक वे प्रभावित क्षेत्र में अपने संचालन को नियंत्रित रखें, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके।

इसी बीच, सोशल मीडिया पर यह दावा भी वायरल हुआ कि नई दिल्ली इलाके में फूड डिलीवरी ऐप्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस पर दिल्ली पुलिस ने भी X पर सफाई जारी की।

दिल्ली पुलिस ने अपने पोस्ट में कहा कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि नई दिल्ली क्षेत्र में फूड डिलीवरी ऐप सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने इस दावे को पूरी तरह गलत, निराधार और भ्रामक बताया। साथ ही स्पष्ट किया कि नई दिल्ली क्षेत्र में फूड डिलीवरी सेवाओं पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सरकार और पुलिस उन सभी माध्यमों को सीमित करने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी वजह से यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और उसे समर्थन मिल रहा है। उनके मुताबिक, पहले इंटरनेट सेवाएं बार-बार प्रभावित हुईं, फिर जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में मेट्रो सेवाओं पर असर पड़ा और अब भोजन की आसान आपूर्ति को भी सीमित करने की कोशिश दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि यदि प्रदर्शन स्थल तक खाना आसानी से नहीं पहुंचेगा तो वहां लंबे समय तक बड़ी संख्या में लोगों का टिके रहना भी मुश्किल हो सकता है।

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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को अपने आलोचकों से पूछा कि क्या 26 दिन तक अनशन करने के बाद भी उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है। उन्होंने उन दावों का जोरदार खंडन किया कि उन्होंने अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के साथ कोई डील की थी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में सोनम वांगचुक ने कहा कि वह इस दावे से नाराज हैं कि उन्होंने सरकार के साथ समझौता किया है। एक्स पर वीडियो में उन्होंने कहा, “क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा कि इसके हाथों अनशन क्यों तोड़ा, क्या डील हुई? मुझे कई लोगों ने बताया कि बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों से अनशन क्यों तुड़वाया? अगर कोई डील करनी होती तो क्या 26 दिन भूखा रहता।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक