कॉकरोच जनता पार्टी के जारी प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की कि वे निषेधाज्ञा लागू क्षेत्रों में बहुत जरूरी होने पर ही जाएं। पुलिस ने ऐप आधारित परिवहन सेवाओं और ई-कॉमर्स कंपनियों से भी अधिसूचित क्षेत्रों में अपने परिचालन को रेगुलेट करने को कहा है।

ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि दिल्ली के प्रमुख इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं, खाना पहुंचाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्विक कॉमर्स कंपनियां, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रभावित क्षेत्रों में अपनी डिजिटल सेवाएं संचालित करते समय इन प्रतिबंधों का ध्यान रखें।

सेक्शन 163 BNSS, 2023 के तहत प्रतिबंध के आदेशों को देखते हुए, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचित क्षेत्र में गैर-ज़रूरी यात्रा करने से बचें और जहाँ तक हो सके दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें। ऐप-बेस्ड मोबिलिटी, राइड-हेलिंग, फ़ूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म… pic.twitter.com/Axv7IIuAhO — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 24, 2026

पुलिस ने लोगों से प्रभावित क्षेत्रों में गैरजरूरी यात्रा करने से बचने को कहा

पुलिस ने आम लोगों से भी प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचने, पुलिसकर्मियों के साथ सहयोग करने और मौके पर दिए जाने वाले वैध निर्देशों का पालन करने की अपील की। लोगों से यात्रा की पहले से योजना बनाने और जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्ग अपनाने को कहा गया है। एडवाइजरी के अनुसार, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा, अधिकृत सरकारी वाहन और अन्य छूट प्राप्त श्रेणियों की सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाहों या अपुष्ट सूचनाओं का प्रसार नहीं करने और केवल आधिकारिक परामर्श पर ही भरोसा करने की अपील की।

सरकार ने छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की 10 और कंपनियों को बुलाया

वहीं, दूसरी ओर केंद्र सरकार ने दिल्ली में जारी छात्र प्रदर्शन के बीच सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की 10 और कंपनियों को हवाई मार्ग से दिल्ली भेजने का निर्देश दिया है। प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में तैनात अपने कर्मियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी है।

अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि गुरुवार को हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तैनात होने वाली सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) इकाइयों को तय समय से पहले यहां पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिन में दिल्ली में सीएपीएफ की करीब 150 कंपनियां तैनात की जाएंगी। एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, अभी भी सीएपीएफ की करीब 100 कंपनियां दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद कर रही हैं। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की कुल 10 कंपनियों को हवाई मार्ग से दिल्ली लाया गया। इससे पहले सप्ताह में केंद्र ने पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को भी हवाई मार्ग से दिल्ली बुलाया था।

यह भी पढ़ें: CJP का अब नहीं रहा विरोध प्रदर्शन पर कंट्रोल

जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। एक दिन पहले ही सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इस पर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी कोई मांग पूरी करवाने का पूरा हक है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- पीटीआई)