दिल्ली के जंतर-मंतर पर तीन सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने भारतीय नागरिकों को एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी सार्वजनिक अपील को तेज करते हुए परेशानियों के प्रति चुप्पी और उदासीनता को सामान्य बनाए जाने पर अपनी व्यथा व्यक्त की है।
सौरभ ने कहा कि यह देश सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ता को निराश कर चुका है जो NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं । दास ने लिखा, “अगर हम अभी खड़े नहीं हो सकते तो इतिहास यह नहीं पूछेगा कि सोनम वांगचुक ने भारत के लिए क्या किया बल्कि यह पूछेगा कि जब सोनम वांगचुक को उनकी जरूरत थी तब भारत ने क्या किया।”
पता नहीं सोनम वांगचुक कब तक हिम्मत रख पाएंगे- सौरभ दास
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सौरभ ने लिखा, “हर भारतीय के लिए, हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता सोनम साहब कब तक हिम्मत रख पाएंगे। वो हमें बार-बार यही कहते हैं कि वो जी सकते हैं लेकिन हम जो उनके साथ बैठे हैं, बेहद चिंतित हैं। ये वो इंसान हैं जो आराम और शोहरत भरी जिंदगी चुन सकते थे। इसके बजाय, नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्राप्तकर्ता, हमारे बच्चों, युवाओं और इस देश के भविष्य के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।”
सीजेपी प्रवक्ता ने आगे लिखा, “वो भ्रष्ट और टूटी हुई शिक्षा व्यवस्था के शिकार उन छात्रों के लिए मौन धारण कर रहे हैं जिनकी हत्या कर दी गई। वो एक बड़े मकसद के लिए अपने शरीर और शायद अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि ये हमारे बारे में क्या कहता है कि भारत का एक बेटा, जिसने दुनिया के सामने हमें इतना सम्मान दिलाया, उसे अपनी ही सरकार द्वारा सुने जाने के लिए खुद को भूखा रखकर मरना पड़ रहा है? ये मेरी नज़र में भारत नहीं है। ये भारत नहीं है।”
सीजेपी प्रवक्ता बोले- हमने भावनाएं महसूस करना बंद कर दिया
सौरभ दास ने लिखा, “कहीं न कहीं, हमने भावनाएं महसूस करना बंद कर दिया है। जहां आक्रोश होना चाहिए था, वहां हमने चुप्पी साध ली है, जहां करुणा होनी चाहिए थी वहां उदासीनता बरती है। हम दुख के तमाशे में वाकिफ हो गए हैं। हमने खुद को यह यकीन दिला दिया है कि कोई और बोलेगा, कोई और कार्रवाई करेगा। मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। मुझे खेद है महोदय। हम आपको निराश कर रहे हैं। हम आपको निराश कर रहे हैं क्योंकि हमने एक राष्ट्र को उस मुकाम तक पहुंचने दिया है जहां आप जैसे ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति को सत्ता में बैठे लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है।”
आपने पत्र में सौरभ ने लिखा, “हम आपको निराश कर रहे हैं क्योंकि हमने सहानुभूति की जगह अहंकार को सामान्य बना दिया। हमने करुणा की जगह सत्ता को सामान्य बना दिया। और हमने अंतरात्मा की जगह उदासीनता को सामान्य बना दिया। 20 जुलाई आपको बचाने का हमारा आखिरी प्रयास है। अगर हम अभी खड़े नहीं हो पाए तो इतिहास यह नहीं पूछेगा कि सोनम वांगचुक ने भारत के लिए क्या किया। वह पूछेगा कि जब सोनम वांगचुक को भारत की ज़रूरत थी, तब भारत ने क्या किया?”
सीजेपी का विरोध प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया हैंडल है जो अपने इंस्टाग्राम पेज पर शुरुआत के तुरंत बाद 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स होने के बाद सुर्खियों में आया था। इसकी शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत द्वारा अदालत में की गई एक टिप्पणी से हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए सीजेपी ने 20 जून को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हुए और इस आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल पर हैं।
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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। इस मांग को मनवाने के लिए पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि गुंडे भेजकर उनके विरोध प्रदर्शन को बाधित करने की साजिश रची जा रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें