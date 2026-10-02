दिल्ली के जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बवाल की स्थिति बन गई। प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
सौरभ भारद्वाज ने जंतर-मंतर पहुंचकर लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए। भारद्वाज ने बताया कि वह मेट्रो और ऑटो से अकेले जंतर-मंतर पहुंचे हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी और कुछ मेट्रो स्टेशन बंद होने के बावजूद लोग प्रदर्शन स्थल तक पहुंच सकते हैं। भारद्वाज ने लोगों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। AAP नेता ने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और देश में आजादी से जुड़ी है। उन्होंने प्रदर्शन को संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने की बात कही।
भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि कई पुलिसकर्मी उनके घर पर मौजूद हैं जबकि वह खुद घर पर नहीं हैं।
उन्होंने मेट्रो से आने वाले लोगों से कहा कि जंतर-मंतर के आसपास के कई स्टेशन बंद हैं। ऐसे में लोग AIIMS तक मेट्रो से आकर वहां से ऑटो, कैब या पैदल जंतर-मंतर पहुंच सकते हैं।
प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट अगली सूचना तक बंद किए गए हैं।
DMRC ने बंद किए मंडी हाउस, राजीव चौक समेत 11 मेट्रो स्टेशन
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार (2 अक्टूबर) सुबह सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 11 मेट्रो स्टेशनों- जनपथ, मंडी हाउस, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ को बंद कर दिया। जंतर-मंतर पर कई प्रदर्शनों ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के चलते शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया गया है।
दिल्ली मेट्रो ने अपने सर्विस अपडेट में कहा, ”अगली सूचना तक नीचे दिए गए मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो बदलने (इंटरचेंज) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।”
कॉकरोच जनता पार्टी का आज से हल्ला बोल
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) रविवार (2 अक्टूबर) को मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की शुरुआत करेगा। प्रदर्शन में मुख्य मांग मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की होगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पिछले कई दिनों से लगातार सीईसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।