दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर-मंतर को तय प्रोटेस्ट साइट के तौर पर डीनोटिफाई कर दिया। यानी अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। इसके साथ ही ऐसे प्रदर्शनों के लिए तीन नई जगहों का ऐलान किया गया जिसमें से दो सेंट्रल दिल्ली से बहुत दूर हैं। हाल ही में जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था।

पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा जारी एक स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक, नई तय प्रोटेस्ट साइट रामलीला मैदान (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास), बुराड़ी ग्राउंड और शाहदरा में CBD ग्राउंड है। यह आदेश तब आया जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला INDIA विपक्षी ब्लॉक, अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी, और नेहा बोरा के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त के लिए लड़ रहे हैं। प्रदर्शन की वजह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी कथित गड़बड़ियां हैं और इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

नए प्रदर्शन स्थल कितने दूर हैं?

इन नई साइटों की लोकेशन को समझने के लिए देखें कि वे देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली बॉडी संसद से कितनी दूर हैं। जंतर-मंतर संसद से करीब 2 किमी दूर है। इसकी तुलना में रामलीला मैदान संसद से 6 किमी दूर है। बुराड़ी का ग्राउंड संसद से करीब 23 किमी और शाहदरा का CBD ग्राउंड करीब 14 किमी दूर है।

इसका क्या मतलब है?

दिल्ली पुलिस का एक आसान प्लान है। सेंट्रल दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने से दिल्ली का कामकाज पूरी तरह से रुक जाता है। जैसा कि जुलाई के प्रदर्शन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए चल रहे प्रदर्शन में देखा गया है।

CJP जैसे प्रदर्शन करने वाले ग्रुप और विपक्ष जंतर-मंतर को जगह बनाने पर ज़ोर दे रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली में प्रोटेस्ट कनॉट प्लेस जैसी खास जगहों पर फैल गए हैं। इसकी तुलना में शाहदरा या बुराड़ी में प्रदर्शन का सेंट्रल दिल्ली में असर पड़ने की उम्मीद कम है।

नए प्रदर्शन स्थल की कैपेसिटी में भी बहुत बड़ा अंतर है। जंतर-मंतर में करीब 3,000 लोग आ सकते हैं। जबकि रामलीला मैदान में करीब 50,000, CBD ग्राउंड में करीब 15,000 और बुराड़ी ग्राउंड में 80,000 लोग आ सकते हैं। इसका मतलब है कि इनमें से किसी भी जगह पर प्रोटेस्ट को बड़ा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना होगा।

नैरेटिव का खेल?

नई जगहों को चुनने के पीछे दिल्ली पुलिस का प्लान है कि किसी भी प्रोटेस्ट को हेडलाइन और नेशनल स्पॉटलाइट में आने से पहले ही शांत कर दिया जाए। बुराड़ी और CBD ग्राउंड में प्रोटेस्ट को ज़्यादा समय तक बनाए रखना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल दिल्ली के उलट, इन जगहों पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने की उम्मीद कम है। सेंट्रल दिल्ली के बाहर प्रोटेस्ट को भी मीडिया में उतनी स्पॉटलाइट मिलने की उम्मीद कम है।

यह भी पढ़ें-राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बीच समझें ‘गिरफ्तारी’ और ‘हिरासत’ का फर्क, क्या हैं नागरिकों के अधिकार? EXPLAINED

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ियां हुई हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।