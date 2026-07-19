Jantar Mantar CJP Protest Live Updates: दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह जंतर-मंतर से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हटा दिया। पुलिस उनको एंबुलेंस में लेकर गई और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि उसने सोनम की बिगड़ती सेहत और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ऐसा किया। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना कि दिल्ली पुलिस यह रवैया निहायत ही बदतमीजी वाला था। उनके समर्थकों का कहना है कि दिल्ली पुलिस सोनम को लाश की तरह उठाकर ले गई।

हालांकि, इस घटना के बाद शनिवार को जंतर-मंतर पर काफी भीड़ जमा होगी। सपा सांसद इकरा हसन, सांसद चंद्रशेखर और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी पहुंचे। मनोज झा ने इस दौरान मंच से मौजूद भीड़ को संबोधित किया और कहा कि मैं छात्रों का दर्द समझता हूं। उन्होंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसिय़त से यहां नहीं आया हूं, बल्कि एक टीचर की हैसियत से यहा आया हूं क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं।

बता दें, वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल थे। वह कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। जिसमें परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों और बार-बार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है।

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Jantar Mantar Protest Live: सीजेपी 20 जुलई को करेगा संसद मार्च

Jantar Mantar Protest Live: अगर आज रात आप यहां नहीं रुकते तो यह लोग प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे- अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने लोगों से ज्यादा से ज्यादा तादाद में जंतर-मंतर आने की अपील की है। दीपके ने कहा कि आप लोग आइए और आज रात यहीं रुकिए, अगर यहां नहीं रुकते तो यह लोग प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि सोनम सर चाहते थे कि 20 जुलाई का हमारा मार्च सफल हो। दीपके ने कहा कि हमारा मार्च शांतिपूर्वक और रूल-रेगुलेशन के तहत होना जरूरी है। https://twitter.com/abhijeet_dipke/status/2078696650084700528 Sonam Wangchuk Hunger Strike Live: ‘संफदरजंग अस्पताल पर भरोसा नहीं’, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, तत्काल सुनवाई की मांग सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने रविवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की है। अपनी याचिका में अंग्मो ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से अपनी पसंद के किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है। https://www.jansatta.com/national/sonam-wangchuk-wife-gitanjali-angmo-moves-delhi-high-court-seeks-urgent-hearing-to-shift-him-to-private-hospital/4625034/ Sonam Wangchuk Hunger Strike Live: अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने वाली महिला कौन है? पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की रही है समर्थक कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके शनिवार दोपहर करीब 1.20 बजे जंतर-मंतर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने दिन में पहले सोनम वांगचुक को बड़ी चालाकी से धरनास्थल से हटा दिया। उन्होंने सवाल किया, “आप कहते हैं कि आपको उनकी सेहत की चिंता थी। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, तो वर्दी में क्यों नहीं आए?” https://www.jansatta.com/national/who-is-woman-who-threw-ink-at-abhijeet-dipke-she-has-been-supporter-of-former-bjp-mla-kuldeep-sengar/4625025/?ref=hometopblock_hp Sonam Wangchuk Hunger Strike Live: ‘आजादी का दूसरा आंदोलन…’, संसद मार्च से पहले सोनम वांगचुक ने अस्पताल से लिखी चिट्ठी पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, अन्याय से आजादी (जैसे पेपर लीक) डर से आजादी (मेरी गैर-कानूनी हिरासत) भारत का दूसरा आजादी का आंदोलन, संसद तक मार्च। कृपया इसे बड़ी सफलता बनाएं।” यह मैसेज सफदरजंग अस्‍पताल से वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के माध्यम से भेजा गया है। https://www.jansatta.com/national/a-second-movement-for-freedom-sonam-wangchuk-writes-letter-from-hospital-ahead-of-parliament-march/4625002/?ref=hometopblock_hp Sonam Wangchuk Hunger Strike Live: वांगचुक की न्यायिक निगरानी में हो इलाज- अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की और वांगचुक के इलाज की न्यायिक निगरानी की मांग की। उन्होंने कहा, “धोखे से सादे कपड़ों में अचानक घुसपैठ करके इस कार्रवाई को अंजाम देने वालों की पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए। हमारी यह दृढ़ मांग है कि वांगचुक जी का इलाज न्यायिक निगरानी में किया जाए।” Sonam Wangchuk Hunger Strike Live: वांगचुक के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए की गई थी कार्रवाई- भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन भाजपा ने पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि यह वांगचुक के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए की गई थी। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी का निर्देश दिया था। हुसैन ने कहा, “सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के संबंध में, उच्च न्यायालय ने उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का निर्देश दिया था… उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।” Sonam Wangchuk Hunger Strike Live: मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी- अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। केजरीवाल ने X पर लिखा, “उन्हें जबरदस्ती उठाने के बजाय, मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। आंदोलन को कुचलने के बजाय, देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार करें।” उन्होंने सरकार की कार्रवाई को “अहंकारी” बताया। Sonam Wangchuk Hunger Strike Live: अभिनेत्री दीया मिर्जा ने समर्थन दिया अभिनेत्री दीया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मैं अपने देश के छात्रों का समर्थन करती रही हूं और करती रहूंगी। मैं आपकी बात सुनती हूं, आपको देखती हूं, आपके साथ खड़ी हूं। मैं सोनम जी की संवाद की मांग का समर्थन करती हूं। मैं उनके विरोध करने के अधिकार का समर्थन करती हूं।” Sonam Wangchuk Hunger Strike Live: एम्स के डॉक्टर का कहना है कि सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है AIIMS के एक डॉक्टर, जिन्होंने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जांच की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से चल रही भूख हड़ताल के बावजूद वे होश में हैं और उनकी चिकित्सकीय स्थिति स्थिर है। AIIMS दिल्ली में आपातकालीन चिकित्सा के प्रोफेसर डॉ. अक्षय कुमार ने बताया कि वांगचुक का रक्तचाप, ऑक्सीजन संतृप्ति और नाड़ी दर सामान्य है, और वे पूरी तरह सचेत हैं और ठीक से बात कर पा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि डॉक्टर लगातार वांगचुक की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें अंतःशिरा तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहे हैं। Sonam Wangchuk news LIVE Updates: शनिवार को पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने X पर पोस्ट किया, “मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा हैं। सोनम वांगचुक जी को अहिंसक भूख हड़ताल के दौरान जंतर-मंतर से हटाना गलत है।” कांग्रेस नेता ने X पर आगे लिखा, "पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्र आत्महत्याएं भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। किसी भी प्रकार की ताकत भारत के छात्रों और हम जैसे लोगों को, जो उनसे प्यार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती। ात्रोंकीगूंज।