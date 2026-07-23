Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: जंतर-मंतर पर गुरुवार (23 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना 26वें दिन में प्रवेश कर गया। पार्टी कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पद छोड़ने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। सीजेपी के अभिजीत दीपके ने कहा, “बाहर से लोगों को जानबूझकर विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए भेजा जा रहा है। हम यहां एक महीने से बैठे हैं। एक महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अब, जैसे-जैसे यह विरोध प्रदर्शन बढ़ा है, भाजपा द्वारा बाहर से गुंडों को जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए भेजा जा रहा है। ये भाजपा के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस यहां पत्थरों से भरे ट्रक लाती है। भाजपा के गुंडे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं और फिर सीजेपी के लोगों को बदनाम करते हैं।”
सोनम वांगचुक के अनशन को क्यों मिल रहा भारी समर्थन| BJP नेता के बयान के बाद सड़कों पर उतरे युवा
छात्र आंदोलन पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है! पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का ही एक हिस्सा है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।”
पीएम मोदी ने आगे लिखा, “देश के युवाओं की भलाई और उनका भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा मिल सके। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि संबंधित विभाग सभी ज़रूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे फ़ैसलों की कड़ी में यह एक अहम कदम है। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद: सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन गुरुवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट और जंगपुरा समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं।हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से यात्रा से पहले मेट्रो सेवा की जानकारी जांचने की अपील की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…
कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पढ़ें जनसत्ता का लाइव ब्लॉग...
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं- सागरिका घोष
पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, "पहले इस्तीफा, फिर चर्चा। हम सदन में नीट पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम चर्चा नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।"
रावण में भी इतना अहंकार नहीं था- प्रमोद तिवारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "भारतीय राजनीति इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि जब भी किसी मंत्री का विभाग ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां जांच का आदेश देना जरूरी हो जाता है, तो त्वरित अदालतें गठित करनी पड़ती हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ छोटे-मोटे एजेंटों को दंडित करने के लिए त्वरित अदालतें गठित कीं। उस मंत्री का क्या होगा जिनके कार्यकाल में 152 बार कागजात लीक हुए? क्या ऐसा अक्षम और भ्रष्ट मंत्री सत्ता में बना रहेगा? रावण में भी इतना अहंकार नहीं था।"
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कठोर दंड के वादे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने चार शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, "धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।"
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: पीएम मोदी के ट्वीट पर क्या बोले राम गोपाल यादव
प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "क्या यह पहली लीक थी? उनके कार्यकाल में कितनी लीक हुई हैं, इस पर एक श्वेत पत्र होना चाहिए। कितने लोगों पर मुकदमा चला, कितने लोगों को सजा मिली, कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को सजा सुनाई गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है।"
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: पेपर लीक मामले में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और अधिकारियों को पेपर लीक के मामले में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर बढ़ी सुरक्षा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुशक रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: छात्रों के आंदोलन पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन की सीसीटीवी फुटेज सामने आई
जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। फुटेज में पथराव और पेट्रोल पंपों व दुकानों के शीशे तोड़ने की घटनाएं दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस और आरएएफ कर्मियों पर भी पत्थर फेंके जा रहे हैं।
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates:लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता है- यात्री
एक यात्री का कहना है, "हमें आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता है। कब तक हमें यह सब झेलना पड़ेगा? सरकार को कदम उठाने चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है..."
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: आतिशी ने मेट्रो स्टेशन बंद करने को लेकर सरकार पर बोला हमला
आप नेता आतिशी ने एक पोस्ट में लिखा, "मोदी सरकार दिल्ली की जीवन रेखा मानी जाने वाली यात्रा को दिन-प्रतिदिन बाधित करने और आम यात्रियों को परेशान करने को तैयार है, लेकिन जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बात करने को तैयार नहीं है।"
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: ये भाजपा के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं- दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कहते हैं, "बाहर से लोगों को जानबूझकर विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए भेजा जा रहा है। हम यहां एक महीने से बैठे हैं। एक महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अब, जैसे-जैसे यह विरोध प्रदर्शन बढ़ा है, भाजपा द्वारा बाहर से गुंडों को जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए भेजा जा रहा है। ये भाजपा के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस यहां पत्थरों से भरे ट्रक लाती है। भाजपा के गुंडे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं और फिर सीजेपी के लोगों को बदनाम करते हैं।"
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद- केजरीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट कथित तौर पर "बंद" कर दिया गया है। जंतर-मंतर वह स्थान है जहां हाल ही में पेपर लीक विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: सोनम वांगचुक अपनी जान जोखिम में ना डाले- अभिजीत दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, "आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 26वां दिन है। हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हम इसे वापस नहीं लेंगे। हम सोनम सर से भी अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की मांग करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे अपनी जान जोखिम में डालें। उनका जीवन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।"
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद
सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन गुरुवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट और जंगपुरा समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं।हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी।
Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: जंतर-मंतर पर गुरुवार को भी सीजेपी का धरना जारी
'चलो संसद' मार्च पर हुई हिंसक कार्रवाई के तीन दिन बाद जंतर-मंतर पर नारे और भी तेज हो गए और भीड़ बढ़ती चली गई, क्योंकि देश भर से प्रदर्शनकारियों के नए समूह विरोध स्थल पर उमड़ पड़े। गुरुवार को भी धरना जारी रहा।