Jantar Mantar CJP Protest LIVE Updates: जंतर-मंतर पर गुरुवार (23 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना 26वें दिन में प्रवेश कर गया। पार्टी कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पद छोड़ने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। सीजेपी के अभिजीत दीपके ने कहा, “बाहर से लोगों को जानबूझकर विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए भेजा जा रहा है। हम यहां एक महीने से बैठे हैं। एक महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अब, जैसे-जैसे यह विरोध प्रदर्शन बढ़ा है, भाजपा द्वारा बाहर से गुंडों को जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए भेजा जा रहा है। ये भाजपा के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस यहां पत्थरों से भरे ट्रक लाती है। भाजपा के गुंडे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं और फिर सीजेपी के लोगों को बदनाम करते हैं।”

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छात्र आंदोलन पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है! पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का ही एक हिस्सा है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।”

पीएम मोदी ने आगे लिखा, “देश के युवाओं की भलाई और उनका भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा मिल सके। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि संबंधित विभाग सभी ज़रूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे फ़ैसलों की कड़ी में यह एक अहम कदम है। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद: सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन गुरुवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट और जंगपुरा समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं।हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से यात्रा से पहले मेट्रो सेवा की जानकारी जांचने की अपील की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

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