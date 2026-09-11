Bihar News: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें अनपढ़ अपराधी बताया और कहा कि राज्य चलाने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सहरसा में पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी की बेचारा वाली टिप्पणी का जवाब दे रहे थे।
प्रशांत किशोर ने कहा, “सम्राट चौधरी ने मुझे बेचारा कहा, बिल्कुल बात तो सही है, हम तो बेचारे हैं ही। हमारे पास बिहार को छोड़कर जाने का चारा नहीं है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उन्होंने बेचारे शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं समझाया। बेचारा वो है जिसके पास कोई चारा नहीं है। बिहार को सुधारने के संकल्प के सामने हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब हम सम्राट चौधरी जैसे अनपढ़ अपराधी के हाथ में बिहार को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस नजरिये से तो हम बेचारे ही हैं।”
बिहार में बाढ़ की स्थिति और शराबबंदी पर क्या बोले प्रशांत किशोर
किशोर ने बिहार में बाढ़ की स्थिति और राज्य के शराबबंदी कानून पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ 80 सालों से एक बार-बार होने वाली समस्या रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक तंत्र इसके समाधान के लिए काम नहीं करता क्योंकि बाढ़ से भ्रष्टाचार का मौका मिलता है। उन्होंने शराबबंदी कानून को बेकार बताया और चेतावनी दी कि अगर यह जारी रहा तो बिहार को गंभीर ड्रग समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
बाढ़ की स्थिति पर किशोर ने कहा, “यह कोसी क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित है। इस इलाके के अपने व्यापक दौरे के दौरान, मैं ऐसे परिवारों से मिला हूं जो बाढ़ के कारण साल में दो से तीन बार विस्थापित हो जाते हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक तंत्र समाधान खोजने की दिशा में काम नहीं करता क्योंकि बाढ़ से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मौका मिलता है।
उन्होंने आगे कहा, “यही वजह है कि जल संसाधन विभाग का पद हमेशा से ही बहुत पसंद किया जाता रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री को खराब सड़क के लिए आलोचना झेलनी पड़ सकती है, लेकिन जल संसाधन मंत्री आसानी से बच निकलते हैं, भले ही उनके बनवाए बांध एक साल में ही बह जाएं।”
किशोर ने शराबबंदी का विरोध भी दोहराया और इसे फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा, “हमने ड्रग्स की समस्या के कारण ‘उड़ता पंजाब’ के बारे में सुना है। अगर इस बेकार कानून को खत्म नहीं किया गया, तो हमें ‘उड़ता बिहार’ भी देखने को मिल सकता है।”
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा था?
बता दें कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एएनआई पॉडकास्ट में दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर को लेकर कहा था, “वह बेचारा है, उसे जो चाहे करने दो।” चौधरी ने जोर देकर कहा, “हमारे मन में किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, और मेरा स्वभाव किसी से झगड़ा करने का नहीं है। मैं बिहार के लिए काम करने आया हूं। आपके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। लोग मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। उन्हें लड़ने दीजिए। अदालत फैसला करेगी। हम फैसला करेंगे। अदालत को अपना काम करने दीजिए। संविधान उन्हें किसी भी अदालत में जाने का अधिकार देता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जिसे बोलना है, बोले। हम यहां काम करने आए हैं। हम काम करेंगे।”
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जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर की बिहार के बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक तस्वीर सामने आने के बाद बैठक की प्रवृत्ति पर सवाल उठने लगे। इसके बाद मुख्य सचिव के ऑफिस ने शुक्रवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि किशोर ने मुख्य सचिव से विजिटर रूम में अलग से मुलाकात की थी, जबकि उसी समय कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक दूसरी बैठक चल रही थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…