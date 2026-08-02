बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आने से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। किशोर ने पटना के एसएसपी पर हमला बोला है।
किशोर ने आरोप लगाया कि वर्दी की आड़ में छुपकर चुनाव को प्रभावित करने और मतदाताओं को डराने की कोशिश की गई। बांकीपुर के चुनाव नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। प्रशांत किशोर इस सीट से अपनी सियासी पारी का आगाज कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, “जन सुराज से जुड़े 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया, एसएसपी कार्यालय को बताना चाहिए कि बीजेपी से जुड़े कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई है।” किशोर ने कहा कि एसएसपी के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने भी शिकायत की है।
लोकतंत्र शर्मसार हुआ- किशोर
प्रशांत किशोर ने कहा कि इस घटना से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है और नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन का इस तरह का दुरुपयोग हमने कभी नहीं देखा। किशोर ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों, जिलाधिकारी ने भी फोन उठाए लेकिन एसएसपी ने किसी का फोन नहीं उठाया और कोई जवाब नहीं दिया।
प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज पार्टी की ओर से इस संबंध में चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दी गई है और वह दिल्ली में चुनाव आयोग में जाकर भी एसएसपी के खिलाफ शिकायत करेंगे और अगर बात नहीं बनेगी तो वह अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
कुल 26 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में
बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में होने की वजह से बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां से बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजडी की रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं। कुल 26 उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, बांकीपुर में इस बार 34.24 प्रतिशत मतदान हुआ, जो पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में दर्ज 41.45 प्रतिशत से काफी कम है। कम मतदान को लेकर बीजेपी, जन सुराज पार्टी, राजद के साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं।
इस सीट पर 1995 से बीजेपी का कब्जा है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने की वजह से खाली हुई है।
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बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के स्थानीय जुड़ाव पर सवाल उठाए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।