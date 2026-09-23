जमुई छेड़छाड़ मामले में बिहार पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने इस केस के मुख्य आरोपी नंदन यादव को हाफ एनकाउंटर के बाद घटनास्थल के पास से ही गिरफ्तार किया था। अब पुलिस उससे और उसके परिवार से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के दौरान बुधवार को एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। दरअसल, पुलिस ने नंदन के पिता गनौरी यादव को एक 23 साल पुराने डबल मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया।

नंदन का पिता गनौरी यादव 2003 के डीपी यादव और पुणे यादव मर्डर केस का आरोपी निकला। पुलिस के मुताबिक, गनौरी यादव का नाम 3 अप्रैल 2003 को प्रतापपुर गांव में दो भाइयों की हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में शामिल था और 23 साल से वह फरार चल रहा था।

न्यायिक हिरासत में भेजा गया गनौरी यादव

गनौरी यादव को गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 2003 में प्रतापपुर गांव में कॉन्ट्रैक्ट वर्क से जुड़े विवाद के बाद दो भाइयों डीपी यादव और पुणे यादव की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतकों की मां संसारी देवी ने टाउन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में गनौरी यादव समेत कुल 11 लोगों का नाम शामिल था।

आर्म्स एक्ट का भी मामला है दर्ज

पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में नामजद अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं, जबकि गनौरी यादव कभी पकड़ा ही नहीं था और वह इस मामले में फरार चल रहा था। गनौरी का नाम FIR में था और उस पर हत्या, दंगा और गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के आरोप थे। इसके अलावा गनौरी पर एक आर्म्स एक्ट का भी मामला दर्ज है।

देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हुआ था नंदन

बता दें कि पुलिस ने गनौरी यादव को उसके बेटे नंदन यादव की गिरफ्तारी के एक दिन बाद अरेस्ट किया है। नंदन को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया था। पुलिस जब नंदन को पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में नंदन को पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने नंदन को एक देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया।

नाबालिग लड़की के छेड़छाड़ से जुड़ा है यह मामला

बता दें कि जमुई की यह पूरी घटना एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट से जुड़ी है जो अपने एक दोस्त के साथ जमुई के पहाड़ी इलाके की ओर घूमने गई थी। आरोप है कि वहां कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की और लड़की के साथ हैवानियत की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच के बाद नंदन यादव की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

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बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ जिसे देखकर लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है। लोगों में सबसे अधिक गुस्सा घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव को लेकर है जिसने छात्रा के साथ सबसे घिनौनी हरकत की थी। नंदन यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मारी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…