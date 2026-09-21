बिहार के जमुई जिले में एक लड़का और लड़की के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ की घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने बिहार के DGP को एक लेटर लिखकर यह निर्देश दिया है कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए और वीडियो फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

महिला आयोग ने कहा है कि सभी आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान की जाए। साथ ही महिला आयोग ने पीड़िता के परिवार की पहचान को उजागर किए जाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को रोकने की अपील की है।

7 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट

महिला आयोग ने बिहार पुलिस से 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भी मांगी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और निजता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है। आयोग ने इस मामले में समय रहते निष्पक्ष जांच की मांग की है।

SDPO जमुई के नेतृत्व में SIT गठित

महिला आयोग के इस निर्देश से पहले ही इस मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। SDPO जमुई के नेतृत्व में एसआईटी ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए जमुई जिले के एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। हालांकि अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है बाकियों की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी नाबालिग

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी नाबालिग हैं। तीनों की उम्र 14-17 साल के बीच हो सकती है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जमुई एसपी ने पीड़िता के बयान के आधार पर बताया कि यह घटना 19 सितंबर की शाम 7 बजे के आसपास की है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे लड़का और लड़की किसी पहाड़ी इलाके पर फोटोशूट कराने के लिए आए थे और तभी कुछ असमाजिक तत्वों ने उनके साथ यह हरकत की।

क्या है जमुई की घटना?

सोमवार को सोशल मीडिया पर बिहार के जमुई का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नाबालिग लड़का और लड़की को शनिवार शाम कुछ स्थानीय लड़कों ने रोककर उनके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। वीडियो में दोनों गुजारिश करते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का स्कूटर चलाता दिख रहा है और लड़की उसके पीछे बैठी है, जबकि कई लोग उन्हें घेर लेते हैं। दोनों बार-बार ग्रुप से माफी मांगते हैं। लड़का अपने आस-पास के लोगों को बताता है कि वे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और घर पर सबको उनके बारे में पता है। फिर ग्रुप में से एक आदमी लड़के को थप्पड़ मारता है और कहता है, “अगर उन्हें पता है, तो उन्हें फ़ोन करो।” एक और आदमी कहता सुनाई देता है, “परिवार को फोन करो।” इसी वीडियो में एक लड़के ने लड़की के बाल खींचे और उसके प्राइवेट को छूआ। यह शर्मनाक हरकत वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। जिस लड़के ने यह हरकत की थी उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था।