जमुई में एक लड़के और एक लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस घटना को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार में ‘गुंडा राज’ कायम हो गया है।

जमुई की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “बिहार में कानून-व्यवस्था नहीं बची है। जब से सम्राट मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में पूरी तरह से ‘गुंडा राज’ कायम हो गया है।” तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घटना में पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए।

‘इस घटना को छिटपुट बताने वालों को शर्म आनी चाहिए’

तेजस्वी ने इस दौरान JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने जमुई की घटना को ‘छिटपुट’ कह दिया था। इस पर तेजस्वी ने कहा कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो इस घटना को छिटपुट बता रहे हैं। तेजस्वी बोले कि क्या यह कोई छोटी घटना है? भगवान न करे अगर उनके अपने परिवार में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता, तो वे इसे छोटी घटना नहीं कहते।

तेजस्वी ने आगे कहा कि लोगों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। उन्हें सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, और पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। आखिर में तेजस्वी ने कहा कि यह सब लोग नालायक हैं।

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा था?

जमुई की घटना को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सरकार किसी भी छिटपुट घटना को लेकर बहुत सेंसेटिव है, इस मामले की जांच की जा रही है और सभी दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। कुशवाहा ने मीडिया से कहा था कि आप लोग क्यों इस मामले को इतना तूल दे रहे हैं। इस दौरान कुशवाहा ने RJD पर निशाना साधते हुए कहा था कि RJD क्या हम पर निशाना साधेगी, उनके कार्यकाल में तो लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे।