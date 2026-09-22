Bihar News: बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न और उसके दोस्त से मारपीट की जैसी घटना सामने आई है, वह सरकार की बहुस्तरीय नाकामी का एक उदाहरण भर है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुलिस को अपराधियों से निपटने के मामले में खुली छूट देने का दावा करते हैं…

लेकिन वहां हालत यह है कि सड़क पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बेलगाम होकर एक छात्रा के खिलाफ यौन हिंसा करते हैं और उनमें कहीं भी पुलिस या कानून का खौफ नहीं दिखता। गौरतलब है कि कोचिंग में पढ़ाई करने जा रहे छात्र और छात्रा को रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया और दुर्व्यवहार करने लगे।

सोशल मीडिया पर फैले एक वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे कुछ लोगों ने छात्रा के खिलाफ यौन हिंसा की और उसका अपहरण करने की कोशिश की। गनीमत बस यही रही कि छात्रा के दोस्त ने किसी तरह उसे बचा लिया। वरना अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना क्या शक्ल ले सकती थी।

मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और आरोपियों में से तीन को हिरासत में लिया गया। सवाल है कि भीड़ की शक्ल में मौजूद लोगों के भीतर इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम देने की हिम्मत कहां से आ जाती है! भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कथित ‘जंगल राज’ को मुद्दा बना कर उसे सत्ता हासिल करने का एक जरिया बनाया था।

कहने को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य की कानून व्यवस्था के चौकस होने का दावा करते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि रात में भी अगर एक महिला सड़क पर निकले और कोई उन्हें छू ले, तो सुबह वे इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अपराधी बिहार छोड़ दें या श्मशान जाने के लिए तैयार रहें।

मगर आज हकीकत यह है कि उनके सत्ता संभालने के बाद राज्य में आए दिन महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराधों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और उन पर काबू पाने में सरकार लाचार दिख रही है।

सच यह है कि सिर्फ दावे और वादे करने से आम जनता और खासतौर पर महिलाओं के बीच सुरक्षाबोध नहीं पैदा किया जा सकता। उन दावों को जमीन पर उतारने के लिए ईमानदार इच्छाशक्ति की भी जरूरत होती है।

मतदाता सूची का शुद्धिकरण और अद्यतन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। मृतकों, स्थान बदल चुके लोगों, दोहरे पंजीकरण और अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाना तथा योग्य नागरिकों को सूची में शामिल करना चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और विश्वसनीयता के लिए महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए पूरी खबर…