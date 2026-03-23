Jammu-Kashmir News: जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के एमए के सिलेबस से मुहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मुहम्मद इकबाल से संबंधित विषयों को हटाने की सिफारिश समिति ने की है। अधिकारियों ने बताया कि यह सिफारिश रविवार को आयोजित फैकल्टी और डिपार्मेंटल अफेयर्स कमेटी की बैठक में की गई थी।

सिलेबस में जिन्ना को शामिल किए जाने के विरोध में एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया था। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय ने सिलेबस की जांच के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नरेधा पाधा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। एबीवीपी के जम्मू-कश्मीर राज्य सचिव सन्नक श्रीवत्स ने कहा कि इससे पहले, जिन्ना का नाम भारत के विभाजन के पीछे की मानसिकता के रूप में टू नेशन थ्योरी पर एक अध्याय में आया था। उन्होंने आगे कहा कि अब पीजी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में जिन्ना, “अल्पसंख्यक और राष्ट्र” नामक एक अध्याय में दिखाई देते हैं, जिसमें उन्हें भारत में अल्पसंख्यकों के नेता के रूप में चित्रित किया गया है।

समिति ने हटाने की सिफारिश की

समिति ने न केवल सिलेबस से जिन्ना से संबंधित विषयों को हटाने की सिफारिश की, बल्कि सर सैयद अहमद खान और मुहम्मद इकबाल से संबंधित विषयों को भी हटाने की सिफारिश की। इस सिफारिश को बोर्ड ऑफ स्टडी को भेज दिया गया है। बीओएस की बैठक 24 मार्च को इस मामले पर आगे विचार-विमर्श के लिए तय है।

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बलजीत सिंह मान ने सिलेबस का बचाव किया था

इससे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रमुख बलजीत सिंह मान ने सिलेबस का बचाव करते हुए कहा था कि जिन्ना और अन्य विचारकों को शामिल करना विशुद्ध रूप से अकादमिक है और यह देशभर के विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जाने वाले सिलेबस के साथ-साथ यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुद्दे पर गैरजरूरी विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी किसी भी विचारधारा को बढ़ावा नहीं देती है।

पहले भी खड़ा हुआ था विवाद

यह पहली बार नहीं है जब यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग ने विवादों को जन्म दिया है। 2018 में एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इसमें विभाग के एक प्रोफेसर को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को आतंकवादी कहते हुए दिखाया गया था। विवाद के बाद प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया और जांच शुरू की गई। बाद में उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कथन को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था और स्पष्ट किया कि वे लेनिन को पढ़ा रहे थे।