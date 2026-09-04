जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक ने सरला भट्ट की हत्या में शामिल होने से इनकार किया है। मलिक का दावा है कि उसे कश्मीरी पंडित नर्स की हत्या के बारे में फरवरी 1991 में पता चला। अप्रैल 1990 में सरला भट्ट की मौत हुई थी। यह बात स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) द्वारा जून में श्रीनगर की एक स्पेशल NIA कोर्ट में 737 पेज की चार्जशीट फाइल करने के दो महीने से ज़्यादा समय बाद आई है। इसमें यासीन मलिक को सरला भट्ट के अपहरण और हत्या का मुख्य आरोपी बताया गया है।

सरला भट्ट की हुई थी हत्या

SIA ने अपनी चार्जशीट में कहा कि सरला भट्ट को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के इस अंदाज़े पर मारा गया था कि वह सुरक्षाबलों को जानकारी दे रही थी। इसपर यासीन मलिक ने हाल ही में श्रीनगर में एडिशनल सेशंस जज (TADA/POTA) कोर्ट के सामने फाइल किए गए एक एफिडेविट में कहा, “इस सवाल को पूछना ही मृतक की यादों के लिए बहुत अपमानजनक है। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर माइग्रेशन शुरू होने के बावजूद सरला भट और उनके परिवार ने मौजूदा अनिश्चितता और खतरे के बावजूद अपने कश्मीरी मुस्लिम पड़ोसियों के साथ घाटी में ही रहने का फैसला किया। इसलिए बिना किसी भरोसेमंद सबूत के ऐसा बेबुनियाद मकसद बताना गलत और असंवेदनशील दोनों है।”

SIA ने यासीन मलिक से की थी पूछताछ

यासीन मलिक ने कहा कि जून में SIA के अधिकारियों ने उससे तिहाड़ जेल में मुलाकात की, जहां वह 2019 से बंद हैं। इस दौरान SIA ने सरला भट्ट की हत्या में उसके कथित शामिल होने के बारे में भी पूछताछ की। 25 पेज के एफिडेविट में यासीन मलिक ने कहा कि अप्रैल, 1990 में उस दिन वह शौकत बख्शी, जावेद ज़रगर और इकबाल गंडरू के साथ हाफ़िज बजाज के एक घर पहुंचा। उसके अनुसार लगभग 20 मिनट के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF) ने उस जगह पर छापा मारा।

यासीन मलिक ने कहा, “भागने की कोशिश में हम बिल्डिंग की पांचवीं मंज़िल से कूद गए, जिससे मुझे गंभीर चोटें आईं। मुझे बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और जल्द ही मैं बेहोश हो गया। रेड के दौरान मेरे साथियों को पकड़ लिया गया। मैं कई दिनों तक कोमा में रहा। भारत सरकार ने बाद में मेरे साथ बातचीत शुरू की। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्पेशल डायरेक्टर अजीत कुमार डोभाल ने मुझसे मुलाकात की और उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा से मेरी मुलाकात कराई।”

यासीन मलिक ने एफिडेविट में कहा, “पुराने रिकॉर्ड से पता चलता है कि 8 अप्रैल 1990 को मुझे जानलेवा चोटें आई थीं, मैं कोमा में था और यह खबर फैली कि मेरी मौत हो गई है। असल में, मुझे दो बार मरा हुआ घोषित किया गया। ऐसा पहली बार 8 अप्रैल 1990 को और फिर 27 अप्रैल 1990 को ईद के दिन हुआ। इसलिए यह समझ से बाहर है कि एक व्यक्ति जो बेहोश था, अपने ज़िंदा रहने के लिए लड़ रहा था, वह लगाए गए जुर्म में कैसे शामिल हो सकता है, उसे डायरेक्ट कर सकता है या उसे अंजाम दे सकता है।”

यासीन मलिक ने यह भी लिखा कि उसे पहली बार फरवरी 1991 में सरला भट्ट के मर्डर के बारे में पता चला। अपने एफिडेविट के आखिर में यासीन मलिक ने कहा, “मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मुझे इस माननीय कोर्ट या प्रॉसिक्यूशन एजेंसियों से कोई शिकायत नहीं है। मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि, मेरी समझ से, मौजूदा कार्रवाई राजनीतिक हालात और फैसलों की वजह से हुई है और मेरा मानना है, मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है।”

पत्नी से की बात

यासीन मलिक ने पाकिस्तान में रहने वाली अपनी पत्नी और बेटी से भी बात की। अपनी पत्नी मशाल से उसने कहा, “मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बाकी ज़िंदगी मेरे हालात का बोझ उठाते हुए या विधवा बनकर जियो। इसलिए, मैं तुमसे गुज़ारिश करता हूं कि तुम हिम्मत जुटाकर अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर इज्ज़त और उम्मीद के साथ शुरू करो।”

इस साल जून में अधिकारियों ने यासीन मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने को आतंकवाद के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया था। उन्होंने कहा था कि यह जम्मू और कश्मीर में पुराने आतंकी अपराधों की जांच में सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है।

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जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने मंगलवार को श्रीनगर जिले में कई जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 1990 के दशक की शुरुआत में एक कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या के मामले में की गई। इसने पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया था। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले को फिर से खोला गया है और जांच तेज कर दी गई है। पढ़ें पूरी खबर