जम्मू-कश्मीर के सांबा में निर्माणाधीन दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा गिर गया। इसके कारण एक मजदूर की मौत हो गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के जम्मू कश्मीर रीजनल ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा सांबा के जाख गांव के पास एक्सप्रेसवे के साथ एलिवेटेड हाईवे के 11वें हिस्से के निर्माण के दौरान हुआ।

NHAI ने X पर एक बयान में कहा, “अफसोस की बात है कि इस अनहोनी में एक मज़दूर की जान चली गई। NHAI दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं ज़ाहिर करता है। मरने वाले मजदूर के परिवार वालों को लागू नियमों के हिसाब से सही मुआवज़ा दिया जाएगा।” मरने वाले मज़दूर की पहचान तुरंत पता नहीं चल पाई।

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का बयान

नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार ने कहा, “यह हमारा एलिवेटेड सिक्स-लेन हाईवे है जो दिल्ली-अमृतसर-कटरा प्रोजेक्ट के पैकेज 15 के तहत बनाया जा रहा है। इसमें कुल 14 स्पैन हैं। दस स्पैन पहले ही बन चुके हैं और चार बाकी हैं। इस प्रोसेस में ‘सेगमेंट लॉन्चिंग’ शामिल है; हर स्पैन 15 सेगमेंट से बना होता है और दोनों सिरों वाले सेगमेंट सबसे पहले लॉन्च किए जाते हैं। हम इन्हें लॉन्च करने की प्रक्रिया में थे। अभी जांच कर रहे हैं कि असल में क्या हुआ। दुख की बात है कि हमारे एक वर्कर की मौत हो गई है और दूसरा घायल है। घायल वर्कर को एम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतक के शव को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। हम तुरंत मदद दे रहे हैं। ₹5 लाख के पेमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं। राज्य प्रशासन ने भी ₹5 लाख देने का ऐलान किया है और लेबर कमिश्नर ‘वर्कमेन कंपनसेशन एक्ट’ के तहत जो भी रकम तय करेंगे, हम उसे जल्द से जल्द दिलाने का इंतज़ाम करेंगे।”

NHAI ने कहा, “NHAI सबसे अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए कमिटेड है और NHAI साइट पर एक एक्सपर्ट टीम भेजकर एक्शन ले रहा है ताकि सेगमेंट लॉन्च करते समय ऐसी स्थिति दोबारा न हो। पुल में कोई स्ट्रक्चरल खराबी नहीं है।”

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कश्मीरी पंडित प्रवासियों को एक बार फिर धमकी मिली है। एक पत्र के माध्यम से धमकी दी गई है। करीब दो हफ़्ते पहले ऐसा ही एक पत्र ऑनलाइन पोस्ट किया गया था जिसमें कश्मीर घाटी में काम करने वाले समुदाय के लोगों को अपना तरीका बदलने की चेतावनी दी गई थी। खास बात यह है कि दशकों में यह पहली बार है जब धमकी भरे पत्र में प्रवासियों की निजी जानकारी जैसे घर का नंबर और गली का नाम शामिल है। पढ़ें पूरी खबर



