जम्मू कश्मीर को रोजगार, व्यापार और प्यार चाहिए, भाजपा ने बुलडोजर दिया, केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने कहा कि मन और कश्मीरियत की रक्षा, जोड़ने से होगी, तोड़ने और लोगों को बांटने से नहीं।’

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (फाइल फोटो)

