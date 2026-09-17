जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों ने रातभर चले अभियान में दो आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ माजलता इलाके के जंगल में हुई। मारे गए दोनों आतंकियों के विदेशी होने की आशंका है। उनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है।

सुरक्षा बलों को माजलता के जंगल में आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकियों की आवाजाही के बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी।

सुरक्षा बलों ने जब जंगल में आतंकियों को घेरना शुरू किया तो गोलीबारी शुरू हो गई। देर रात तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। इसके बाद गुरुवार तड़के दो आतंकियों के शव बरामद किए गए। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद मिला।

यह अभियान राष्ट्रीय राइफल्स, पैरा स्पेशल फोर्सेज और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मिलकर चलाया। अभियान के दौरान खराब मौसम, मुश्किल पहाड़ी इलाका और कम दृश्यता भी चुनौती बनी रही।

व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि 16 और 17 सितंबर 2026 की दरमियानी रात उधमपुर के ब्राट्टल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान शुरू किया।

अभियान के दौरान खराब मौसम से मुश्किलें आईं

व्हाइट नाइट कॉर्प्स के अनुसार, खराब मौसम और मुश्किल इलाके के बावजूद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया और दो आतंकियों को मार गिराया। हालांकि, अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इलाके में तलाशी और निगरानी जारी है। जंगल में दूसरे आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है।

माजलता इलाके में पहले भी आतंकवाद रोधी अभियान चल चुके हैं। इस साल फरवरी में सुरक्षा बलों ने यहां जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों को भी मार गिराया था।

उधमपुर की यह मुठभेड़ बडगाम में हुई एक कार्रवाई के कुछ दिन बाद हुई है। 5 सितंबर को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में लश्कर-ए-तैयबा के एक पाकिस्तानी कमांडर को मार गिराया गया था। उसकी पहचान यासिर के रूप में हुई थी।

सूत्रों के अनुसार, यासिर लश्कर-ए-तैयबा के बड़े सुलैमान मूसा समूह से जुड़ा था। हालांकि, करीब एक साल पहले वह इस समूह से अलग हो गया था और अलग से काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। बडगाम के यूसमर्ग इलाके में भी उसकी आवाजाही पर निगरानी की जा रही थी। उधमपुर में शुरू हुआ अभियान अभी जारी है। सुरक्षा बल जंगल में छिपे किसी अन्य आतंकी की तलाश कर रहे हैं।