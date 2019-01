जम्मू और कश्मीर में सोमवार (21 जनवरी, 2019) को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, फिलहाल दोनों पक्षों के बीच एनकाउंटर जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया था, जिसके बाद उन्होंने अचानाक फायरिंग कर दी थी। जवानों ने इसके बाद मुंहतोड़ जवाब देते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया।

पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट में कहा गया, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर जिले के हपतनार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। उसी समय आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई।

मध्य कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल वीके बिर्दी ने बताया, “बडगाम के चारी शरीफ इलाके के पास जंगल वाले इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी।” वहीं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) अधिकारियों ने कहा, “इलाके में आस-पास कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई थी।”

#WATCH Encounter underway between terrorists and security forces in Zinpanchal, Chari Sharief in Budgam district; 2 terrorists have been neutralised. #JammuAnd Kashmir (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/mKMJorc4IQ

