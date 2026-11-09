जम्मू-कश्मीर की एक विशेष अदालत ने UAPA के तहत करीब छह साल से जेल में बंद बारामूला के दो युवकों को बरी कर दिया है। पुलिस ने इन दोनों को कथित तौर पर इनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए जाने के बाद हिरासत में लिया था, लेकिन कोर्ट में अभियोजन पक्ष के सबूतों में कई विरोधाभास और गंभीर कमियां उजागर होने के बाद इन्हें बरी कर दिया गया।

स्पेशल जज फिरोज अहमद खान ने चूरा, सोपोर निवासी हुजैफ फिरदौस भट और क्रेरी, बारामूला निवासी एजाज अहमद भट को बरी करने का आदेश दिया। दोनों को 16 सितंबर 2020 को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तब से अब तक यह दोनों जेल में बंद थे।

नेशनल हाईवे पर सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई थी गिरफ्तारी

अदालत ने 5 नवंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के सबूतों में इतनी कमियां और विरोधाभास हैं कि उनके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराना और सजा देना उचित नहीं होगा। पुलिस के मुताबिक, 16 सितंबर 2020 को बारामूला के कनिसपोरा के पास नेशनल हाईवे पर चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्हें हिरासत में लिया था। यह सर्च ऑपरेशन राज्य पुलिस, सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 53वीं बटालियन का जॉइंट ऑपरेशन था।

क्या-क्या सामान मिलने का किया था दावा

दोनों युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों की गाड़ी से तलाशी के दौरान दो हैंड ग्रेनेड, 100 राउंड गोलियां और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के दो पोस्टर बरामद किए गए थे। इसके बाद दोनों के खिलाफ UAPA की धारा 18, 23 और 39 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने पाया कि कथिति तौर पर हथियार बरामदगी को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के बयानों में भी कई अहम अंतर सामने आए।

अदालत में दिखे गवाहों के बयानों में विरोधाभास

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास मिले। एक गवाह ने कहा कि तलाशी PW-1 ने ली थी, जबकि दूसरे ने इसका श्रेय जयपाल को दिया। एक अन्य गवाह ने कहा कि तलाशी PW-4 ने की थी। वहीं, PW-3 और PW-4 ने स्वीकार किया कि उनकी मौजूदगी में कथित बरामदगी नहीं हुई थी।

कोर्ट ने बरामद सामान को लेकर भी गवाहों के अलग-अलग बयानों पर सवाल उठाए। एक गवाह के मुताबिक, आरोपियों के पास से 100 राउंड गोलियां मिली थीं, जबकि दूसरे ने इनकी संख्या केवल 40 बताई। इसी तरह, बरामद पोस्टरों को लेकर भी विरोधाभास सामने आया। एक गवाह ने इन्हें लश्कर-ए-तैयबा का बताया, जबकि दूसरे ने जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर होने की बात कही।

अदालत ने कहा कि कथित बरामदगी जब्त सामान की पहचान और आरोपियों से उसके संबंध को लेकर अभियोजन पक्ष के गवाह एक जैसी कहानी पेश नहीं कर पाए। इन विरोधाभासों को मामूली गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आरोपियों ने किया था घर से उठाए जाने का दावा

पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों को कनिसपोरा में वाहन की तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आरोपियों ने अदालत में कहा कि पुलिस उन्हें रात के समय उनके घर से उठा लिया था। अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि समय बीतने या याददाश्त कमजोर होने के कारण बयानों में छोटी-मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब विरोधाभास घटना, बरामदगी, जब्त सामान की पहचान और आरोपियों से उसके संबंध पर ही संदेह पैदा करते हों, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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