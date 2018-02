जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित श्री महाराज हरी सिंह अस्पताल में आतंकियों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर दी। मंगलवार दोपहर 12 बजे करीब हुई इस फायरिंग में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिनमें से एक की पुलिसकर्मी शहीद हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आतंकियों ने फायरिंग की उस वक्त पुलिस एक पाकिस्तानी कैदी नवीद जट्ट उर्फ अबु हंजुला समेत अन्य पांच कैदियों को लेकर जा रही थी। फायरिंग के कारण पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस का ध्यान कैदी पर से हट गया। पुलिस का ध्यान भटकने के साथ ही कैदी ने पुलिस से हथियार छीनकर फायरिंग करनी शुरू कर दी और मौका पाकर वहां से फरार हो गया। साथ ही फायरिंग के बाद आतंकी भी भाग गए। फिलहाल दूसरे घायल पुलिसकर्मी का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा आतंकियों की भी तलाश की जा रही है।

श्रीनगर एसएसपी इम्तियाज इस्माइल ने बताया कि, ‘छह कैदियों को पुलिस सेंट्रल जेल से लेकर आ रही थी। उन सभी कैदियों में से एक ने पुलिस से हथियार छीना और प्रोटेक्शन पार्टी पर फायरिंग कर दी। कैदी का नाम नवीद है।’ रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीद लश्कर का आतंकी है। उसकी गिरफ्तारी साल 2014 में शोपियां से की गई थी और वह सेंट्रल जेल में बंद था।

#UPDATE Terrorists fired shots at Shri Maharaja Hari Singh hospital in Srinagar when policemen were escorting a Pakistani prisoner Naveed. The prisoner escaped during the firing & terrorists fled the spot. Two policemen injured, out of which one is critical #JammuAndKashmir pic.twitter.com/9stVEWeFMY

— ANI (@ANI) February 6, 2018