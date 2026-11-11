Jammu Kashmir CRPF Camp terrorist Attack: \u091c\u092e\u094d\u092e\u0942-\u0915\u0936\u094d\u092e\u0940\u0930 \u0915\u0947 \u0915\u0941\u0932\u0917\u093e\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0940\u0906\u0930\u092a\u0940\u090f\u092b \u0915\u0948\u0902\u092a \u092a\u0930 \u0906\u0924\u0902\u0915\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0939\u092e\u0932\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u0948\u0902\u092a \u092a\u0930 \u0906\u0924\u0902\u0915\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0905\u0902\u0927\u093e\u0927\u0941\u0902\u0927 \u092b\u093e\u092f\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0915\u093f\u0902\u0917 \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u0930\u0939\u0947\u0902.