जम्मू क्षेत्र के बड़े हिस्से में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। वहीं, अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा भी रद्द कर दी गयी है।

रविवार से J&K के पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है और सात लोग लापता हैं। लगातार भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के बढ़ते खतरे के कारण अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, शिव खोड़ी यात्रा और मचैल माता यात्रा सहित सभी प्रमुख तीर्थयात्राएं लगातार तीसरे दिन भी स्थगित रहीं।

#WATCH | Kathua, J&K: A local, Md. Ali, says, “The situation is dire; the conditions have devastated us. We are in great distress and have no other recourse; we have invested everything here, and our resources are exhausted. Our people are starving, and we have to provide them… https://t.co/dQTzKFxIBE pic.twitter.com/3jCT0Fd3kn — ANI (@ANI) July 21, 2026

26 जुलाई तक बंद किए गए स्कूल

शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने X पर एक पोस्ट में कहा, “छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों की सुरक्षा और कल्याण को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए, कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन क्षेत्रों में सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश को 26 जुलाई, 2026 तक बढ़ाया जाता है।”

कठुआ का आसपास के गांवों से संपर्क टूट गया

वहीं, दूसरी ओर कठुआ के उपायुक्त (डीसी) राजेश शर्मा ने कहा, “मौसम के पूर्वानुमान में बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही थी लेकिन कल रात से हमारे पहाड़ी इलाकों में और आज सुबह से मैदानी इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जल निकायों में जलस्तर बढ़ गया है। यह हमारे लिए एक चेतावनी है और मैं कठुआ के सभी निवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे अनावश्यक रूप से जल निकायों की ओर न जाएं।” भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ से सहार खड्ड में पुरानी सांबा-कठुआ सड़क का कुछ हिस्सा बह गया है। यातायात ठप्प है, जिससे आसपास के गांवों से संपर्क टूट गया है।

पिछले 24 घंटों में पुंछ जिले में 61.5 मिमी, रियासी में 54.5 मिमी, राजौरी में 49 मिमी और जम्मू में 35 मिमी बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है और जिला प्रशासन, आपदा मोचन दल, पुलिस और अन्य एजेंसियां संवेदनशील क्षेत्रों में पूरी तरह सतर्क हैं। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू संभाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है जबकि कई अन्य लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण कई सड़कें और संपर्क मार्ग प्रभावित रहे, जबकि जलभराव ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यातायात बाधित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बहाली का काम जारी है, लेकिन ताजा बारिश मलबे को हटाने और सड़कों को फिर से खोलने के प्रयासों में बाधा डाल रही है।

हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण रेल पटरियों, कृषि भूमि और सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचा। वहीं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ‘रेड’ अलर्ट जारी किया जिसके मद्देनजर मंगलवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। लगातार बारिश के कारण शिमला जिले के ठियोग, चंबा के सलूणी और कुल्लू के निरमंड में भी सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए।

मंगलवार को कांगड़ा जिले के शाहपुर उप-संभाग की बोह घाटी में भारी बारिश के कारण छह घर बह गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबरों के अनुसार, बादल फटने से सपेड़ी और गरुड़ गांवों में छह घर बह गए। लाम गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। गांवों तक जाने वाले कई रास्ते प्रभावित हुए हैं।

काजा, स्पीति, पूह और रिकांग पिओ के बीच यातायात प्रभावित

अधिकारियों के अनुसार, किन्नौर जिले में भूस्खलन के कारण पुराना हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-5) यातायात के लिए बंद कर दिया गया। शलखर के पास पहाड़ी से मलबा गिरने और सामदो के पास पत्थर गिरने से सड़क बाधित हुई। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। इन घटनाओं के कारण काजा, स्पीति, पूह और रिकांग पिओ के बीच यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा नूरपुर-लाहड़ू, चौबाड़ी-दलहौजी, शाहपुर-सिहुंता-चौबाड़ी और राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए समेत कई सड़कें बंद रहीं।

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दिल्ली डिवीजन के गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल मार्ग पर मंगलवार 21 जुलाई 2026 को एक मालगाड़ी के 6 भरे हुए डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद रेलवे ने 85 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- इंडियन एक्सप्रेस/ भाषा)