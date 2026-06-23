जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले में स्थित माता खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के लिए खास है। मुस्लिम धर्म के लोग भी यहां आते हैं। 22 जून को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती यहां पहुंची थीं। हर साल ज्येष्ठ मास की अष्टमी (ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी) को यहां एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला कश्मीरी पंडितों के भाईचारे और सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है।

कश्मीरी पंडितों के लिए खीर भवानी मंदिर धार्मिक स्थल

खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह प्रसिद्ध मंदिर देवी राग्न्या देवी को समर्पित है। राग्न्या देवी माता दुर्गा का एक अवतार मानी जाती हैं। बता दें कि मंदिर का नाम ‘खीर’ के नाम पर रखा गया है। खीर चावल से बनता है और इसे भक्त देवी को चढ़ाते हैं।

खीर भवानी मंदिर श्रीनगर के तुलमुल गांव के पास स्थित है। पूरे देश भर से लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ऐसी भी मानता है कि यह मंदिर अपना रंग भी बदलता रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लंका नरेश रावण खीर भवानी देवी का भक्त था और मां भी उससे हमेशा प्रसन्न रहती थीं। लेकिन जब माता सीता का हरण हुआ तब माता खीर भवानी रावण से नाराज हो गईं। इस मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने साल 1912 में करवाया था जबकि इसका जीर्णोद्धार महाराजा हरि सिंह ने कराया था।

कश्मीरियत का भी प्रतीक है खीर भवानी मंदिर

खीर भवानी मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द और कश्मीरियत का भी प्रतीक है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ भाईचारा निभाना और मेले की व्यवस्था संभालने के लिए आते हैं। खीर भवानी मंदिर के आसपास 500 से अधिक दुकान है, जिसमें से अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग चलाते हैं।

पवित्र जल कुंड का पानी देता है बड़े संकेत

खीर भवानी मंदिर के पास एक पवित्र जल कुंड है। ऐसी मान्यता है कि इसके पानी का रंग बदलता है। कुंड में भक्ति देवी को प्रसन्न करने के लिए दूध और खीर चढ़ाते हैं। मान्यता के अनुसार इसी कारण देवी का नाम खीर भवानी पड़ा। हालांकि कुंड का पानी आज भी रहस्य से भरा हुआ है। माना जाता है कि जब इस कुंड का पानी काला या गहरा हो जाए तो कश्मीर पर कोई बड़ा संकट आ सकता है।

इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस दौरान कुंड का पानी काला पड़ गया था। वहीं 2014 में जब कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई थी, तब भी कुंड के पानी के रंग में बदलाव देखा गया था। पानी जब भी काले रंग का होता है तो कुछ अशुभ घटना घट सकती है। कश्मीरी पंडित कुंड की पूजा करते हैं।

झरना भी देता है संकेत

इस मंदिर में एक संगमरमर के मंदिर के चारों ओर एक झरना है, जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित है। कश्मीर में ‘नाग’ के नाम से जाने जाने वाले पवित्र झरने का पानी रंग बदलता रहता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह घाटी के भाग्य को दर्शाता है। नीले और हरे जैसे हल्के रंग शुभ माने जाते हैं, जबकि गहरे रंग, विशेष रूप से काले या लाल रंग, अशांति की चेतावनी के रूप में देखे जाते हैं। वर्तमान संगमरमर संरचना का निर्माण 20वीं शताब्दी के आरंभ में डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था और बाद में महाराजा हरि सिंह द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था।

यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर: महबूबा मुफ्ती पहुंची माता खीर भवानी मंदिर

माता खीर भवानी मंदिर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंची। यहां सालाना मेले के दौरान उन्होंने पूजा-अर्चना की। साथ ही अतीत में जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर