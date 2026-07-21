Omar Abdullah Protest: जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन फीका ही रहा। यह प्रदर्शन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के आगे दब गया और इसे ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी दलों से भी कोई खास समर्थन नहीं मिला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन को जैसी राजनीतिक गति मिलने की उम्मीद NC ने की थी, वैसी नहीं मिल सकी।

एक तरफ पार्टी पर जम्मू-कश्मीर में इस बात का भारी दबाव है कि उसने अपनी मांगों को ‘विशेष दर्जे’ से घटाकर सिर्फ ‘राज्य का दर्जा’ दिलाने तक सीमित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब उसके पास राजनीतिक विकल्प भी बेहद सीमित बचे हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्ण राज्य का अभियान और अब्दुल्ला सरकार की भविष्य की रणनीतियां क्या हैं?

चुनावी घोषणापत्र

नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 का विधानसभा चुनाव एक बड़े वादे के साथ लड़ी थी कि वह 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति की तरह अनुच्छेद 370, 35A और राज्य के दर्जे को बहाल कराने का प्रयास करेगी। पार्टी इससे भी एक कदम आगे बढ़ी और उसने कहा कि वह साल 2000 में तत्कालीन राज्य विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को पूरी तरह लागू कराने की कोशिश करेगी।

हालांकि NC अपनी इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की बड़ी चुनौती को अच्छी तरह समझती थी। चुनावी घोषणापत्र में विशेष दर्जा खत्म होने से पहले वाले राज्य की बहाली का वादा किया गया था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से लद्दाख भी शामिल था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर कहा कि लद्दाख की लड़ाई उनकी लड़ाई नहीं है।

विशेष दर्जे से राज्य के दर्जे तक का सफर

भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी प्राथमिकताओं को बदलते हुए विशेष दर्जे की जगह सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल कराने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें लद्दाख की वापसी की मांग नहीं की गई। अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में NC के नेतृत्व वाली सरकार ने केवल राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया।

विधानसभा में NC ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा लाए गए विशेष दर्जे के प्रस्ताव को रोक दिया। इसके बजाय पार्टी ने एक अधिक सतर्कता से तैयार किया गया प्रस्ताव पेश किया, जिसमें एकतरफ़ा तरीके से विशेष दर्जा हटाए जाने पर चिंता जताते हुए, इसके महत्व और संवैधानिक गारंटियों की पुष्टि की गई थी।

प्रस्ताव में केंद्र से आग्रह किया गया कि वह जम्मू और कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए संवाद शुरू करे और इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र विकसित करे। इसे सदन में बिना चर्चा के जल्दबाजी में पारित कर दिया गया।

राजनीतिक दबाव

लगभग दो वर्षों तक उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र या जम्मू-कश्मीर में उसके प्रतिनिधि, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सीधे टकराव से काफी हद तक परहेज किया। यह माना गया कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण से राज्य का दर्जा बहाल करने की संभावना बेहतर होगी। लेकिन अब्दुल्ला द्वारा सुलह का रुख अपनाने के बावजूद लोक भवन ने लगातार निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया। राष्ट्रीय सरकार कामकाज के नियमों को अधिसूचित कराने में भी विफल रही, जिससे शासन के कई पहलू अपरिभाषित रह गए और लोक भवन के अतिक्रमण के लिए खुले रह गए।

समय बीतने के साथ-साथ संसद के भीतर असंतोष बढ़ने लगा। कई विधायकों ने निजी तौर पर यह स्वीकार करना शुरू कर दिया कि नौकरशाही विधायिका से अधिक शक्तिशाली हो गई है। पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने अपने हमले तेज कर दिए और सरकार पर मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर और आरक्षण के युक्तिकरण जैसे बुनियादी वादों को भी पूरा न करने का आरोप लगाया। यह आलोचना केवल विपक्ष तक ही सीमित नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने भी अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर जनादेश की अनदेखी करने और भाजपा के एजेंडे का पालन करने का आरोप लगाते हुए खुले तौर पर उनकी आलोचना की।

जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन

सीमित विकल्पों के चलते उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार का सामना करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ नई दिल्ली में धरने की घोषणा की। अभियान को व्यापक बनाने के प्रयास में, उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ-साथ इंडिया ब्लॉक के अपने सहयोगी दलों को भी धरने में आमंत्रित किया।

संसद को उम्मीद थी कि नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन से जनता का ध्यान इस ओर जाएगा, मीडिया में व्यापक कवरेज मिलेगी और राज्य का दर्जा देने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करने वाली कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त होगा। हालांकि, यह विरोध प्रदर्शन छात्रों के “संसद चलो” मार्च के साथ ही हुआ और उसी के कारण फीका पड़ गया। साथ ही, इसे इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगी दलों से अपेक्षित राजनीतिक समर्थन भी नहीं मिला, जिसके चलते राष्ट्रीय संसद को अकेले ही इस मामले की पैरवी करनी पड़ी।

उमर अब्दुल्ला के लिए आगे क्या है?

उमर अब्दुल्ला को फिर से नए सिरे से योजना बनानी पड़ रही है। उनके पास बहुत कम विकल्प बचे हैं, और आगे बढ़ने के हर रास्ते में अपनी चुनौतियाँ और राजनीतिक परिणाम हैं। मुख्यमंत्री टकराव का रुख छोड़कर केंद्र सरकार से बातचीत के जरिए जुड़ने और उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन विपक्ष द्वारा अच्छा व्यवहार करार दिए गए उनके सुलह भरे रवैये से अब तक कोई खास नतीजा नहीं निकला है।

उमर अब्दुल्ला के पास एक विकल्प ये भी है कि वे जनता का समर्थन जुटाकर और जम्मू और कश्मीर के अंदर और बाहर राज्य का दर्जा बहाल करने के अभियान को तेज करके जनशक्ति पर भरोसा करें। जम्मू-कश्मीर में वापस आकर अब्दुल्ला गैर-बीजेपी दलों से भी संपर्क साध सकते हैं ताकि उनकी मांगों पर व्यापक सहमति बन सके। इसके लिए उन्हें अन्य राजनीतिक दलों की मांगों को भी मानना ​​पड़ सकता है, जिनमें अनुच्छेद 370 की बहाली और अन्य विशेष संवैधानिक गारंटी शामिल हैं। केंद्र सरकार को यह बात शायद पसंद न आए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की। मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा राहुल गांधी से मिलकर बातचीत के बाद जब धरना समाप्त नहीं हुआ तो पुलिस ने राहुल, प्रियंका और कई अन्य नेताओं को बलपूर्वक हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठाकर ले गई। पढ़िए पूरी खबर…



