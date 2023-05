Jammu-Kashmir: बारामूला में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, राजौरी में भी ऑपरेशन जारी

बारामूला के करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी मार गिराया है। अन्य आतंकियों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

Jammu-Kashmir Encounter (Source- ANI)

जम्मू-कश्मीर के राजौरी और बारामूला में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दो अलग-अलग मुठभेड़ चल रही हैं। पीआरओ डिफेंस जम्मू ने शनिवार को बताया कि राजौरी के कंडी जंगल में मुठभेड़ चल रही है और आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया गया है। इस बीच, कश्मीर जोन पुलिस ने शनिवार को कहा कि बारामूला के करहामा कुंजर इलाके में एक और मुठभेड़ शुरू हो गई है। इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी मार गिराया है। बारामूला में एक आतंकी ढेर SSP बारामूला आमोद अशोक नागपुरे ने बताया, “बारामूला के करहामा कुंजर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आज हमें सूचना मिली थी कि करहामा गांव में कुछ संदिग्ध हो रहा है। तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकी मारा गया है, वह लश्कर-ए-तैयबा से था। हमने FIR दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। G20 को लेकर हमारी फोर्स अलर्ट पर है।” कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि बारामूला के करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी मार गिराया है। अन्य आतंकियों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी हमले में शहीद हुए थे सुरक्षा बल के 5 जवान कश्मीर जोन पुलिस ने एनकाउंटर की जानकारी देते हुए कहा, “राजौरी के कंडी जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। कल हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी मार गिराया है। अन्य आतंकियों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।”

