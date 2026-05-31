जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के जंगलों में सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान जारी है। आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मिलकर आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। ऑपरेशन शेरूवाली नाम का ऑपरेशन 22 मई को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद राजौरी के घमबीर मुगलान जंगलों में शुरू किया गया, लेकिन अब इसे पुंछ के सुरनकोट के जंगलों तक बढ़ा दिया गया है।

तलाशी के लिए ड्रोन-हेलीकॉप्टर तैनात

सुरक्षाबल उन इलाकों को टारगेट करने के लिए स्निफर डॉग, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही हैं, जिन पर आतंकियों के ठिकानों का शक है। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि सुरक्षाबलों ने पिछले शनिवार को कुछ संदिग्ध देखे थे, लेकिन उसके बाद से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। एक अधिकारी ने कहा, “आखिरी बार सैनिकों का संदिग्धों से कॉन्टैक्ट पिछले शनिवार को हुआ था, लेकिन थोड़ी देर की फायरिंग के बाद वे जंगल में और अंदर भागने में कामयाब रहे। यह ग्रुप जंगल में लड़ाई में अच्छी तरह ट्रेंड लगता है, क्योंकि सर्च पार्टी के संपर्क से बचने के लिए वे लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं।”

अधिकारियों का मानना है कि राजौरी-BG-सूरनकोट रोड (नेशनल हाईवे 144-A) और राजौरी-थानामंडी-DKG-बफलियाज़ रोड के बीच के इलाके में पिछले दो-तीन सालों से 2 से 5 आतंकवादी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “दो ग्रुप हैं एक राजौरी के जंगलों में और दूसरा पुंछ ज़िले के सुरनकोट में छिपा है। ऐसा लगता है कि वे पिछले तीन महीनों से कश्मीर घाटी से सटे सुखसर और लालनसर के जंगलों में काउंटर-इंसर्जेंसी रोमियो फोर्स के लगातार सर्च ऑपरेशन से बचने के लिए पीर पंजाल की निचली ऊंचाइयों पर आ गए हैं।”

घने जंगल होने की वजह से राजौरी और पुंछ ज़िलों को जोड़ने वाले जंगलों में पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 20 अप्रैल और 5 मई, 2023 को दो बड़े हमलों में 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। अधिकारियों के मुताबिक आसपास के जंगल (जो जम्मू और कश्मीर दोनों में फैले हैं) कश्मीर तक पहुंचने के लिए एक अच्छा कवर और काफ़ी आसान रास्ता देते हैं, जिससे कथित तौर पर आतंकवादियों को भागने में मदद मिली। उन्होंने कहा, “इस वजह से, जब भी सुरक्षाबल और पुलिस एक जिले में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करते हैं, तो वे दूसरे जिले या घाटी में घुसने में कामयाब हो जाते हैं।”

अधिकारियों के मुताबिक पिछले हफ्ते के एनकाउंटर में एक आतंकी घायल हुआ लगता है। सर्च पार्टियों को जंगलों के अंदर खून के धब्बे मिले हैं। पिछले गुरुवार को भारी गोलीबारी और कई ग्रेनेड धमाकों के बाद जंगलों से धुएं का बड़ा गुबार उठता देखा गया। हालांकि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने इसका कारण सर्च पार्टियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलों को रोकना बताया।

20 अप्रैल को हुई थी गोलीबारी

20 अप्रैल को भीमबेर गली के पास लोकल लोगों के लिए फल ले जा रहे आर्मी के एक ट्रक पर आतंकियों के घात लगाकर किए गए हमले में पांच सैनिक शहीद हुए थे। इसके बाद राजौरी के कंडी जंगल में केसरी हिल इलाके में हुए बड़े कॉम्बिंग ऑपरेशन में आर्मी के पांच और एलीट पैरा-कमांडो शहीद हुए। ये हत्याएं चमरेर और भट्टा दुरियन जंगलों में 9 सैनिकों के मारे जाने के दो साल बाद हुईं, जो उस समय जम्मू के तीन दशकों में सबसे लंबे ऑपरेशन में से एक था।

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एनआईए ने सोमवार को मध्य और दक्षिण कश्मीर के इलाकों में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक, श्रीनगर के लाल नजर इलाके और दक्षिण कश्मीर के शोपियां सहित कई जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें